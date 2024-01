Milatović: Proces evropskih integracija dobio novu, intenziviranu dinamiku

Podgorica, (MINA) – Potvrda ostvarenih rezultata Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji u Briselu znak je da je, nakon stagnacije, proces evropskih integracija dobio novu, intenziviranu dinamiku, ocijenio je predsjendik države Jakov Milatović.

On je kazao da taj važan iskorak u reformskim procesima dolazi kao rezultat širokog političkog konsenzusa.

“I potvrđuje demokratsku zrelost da su ključna pitanja od javnog značaja prioritet političkih subjekata”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je rekao da ga raduje što priča o evropskim integracijama Crne Gore, umjesto skepticizma i maglovitih obećanja, postaje priča o usvajanju evropskih vrijednosti i izgradnji demokratskih institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS