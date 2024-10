Milatović: Pripadnici VCG pokazuju da je Crna Gora pouzdan saveznik

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG), kroz obaveze preuzete članstvom države u Ujedinjenim nacijama (UN) i NATO-u i pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom (EU), pokazuju da je Crna Gora pouzdan i odan saveznik, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao Dan VCG i u rezidenciji na Cetinju upriličio svečani prijem, na kome je uručio odluke o proizvođenju u oficirski čin za 15 kadeta i kadetkinja.

Svečanom prijemu prisutvovali su načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević, članovi kolegijuma načelnika Generalštaba i porodice novih oficira i oficirki Vojske.

“Ovaj svečani dan treba da nas podsjeti na brojne bitke i ratove u kojima su generacije naših predaka, žudeći za slobodom, čuvale zemlju od često brojnijeg i po oružju jačeg neprijatelja“, naveo je Milatović.

Iz njihovih svijetlih primjera, kako je rekao, moglo se vidjeti da sloboda traži žrtvu, istrajnost, nepokolebljivost i jača kolektivni osjećaj ponosa, časti i dostojanstva.

Prema riječima Milatovića, sloboda budi u generacijama potrebu da čuvaju teško stečeno i stvara obavezu da se žrtve pale za slobodu nikada i nipošto ne zaborave.

„Jer znamo da smo veliki onoliko koliko imamo poštovanja prema prošlosti, ali jednako tako i koliko imamo sposobnosti da gradimo budućnost i stvaramo nove vrijednosti“, istakao je Milatović.

On je naglasio da stoga pripadnici VCG imaju obavezu da, kao prvi među jednakima, čuvaju kroz vjekove stečene vrijednosti i da predanim radom i profesionalnim odnosom prema zadacima i obavezama, onako kako se to i očekuje od vojnika, budu garant mira i stabilnosti, u Crnoj Gori i van nje.

“Jer dobro znamo da Vojska naše zemlje, članice NATO alijanse i drugih međunarodnih organizacija, ima znatno kompleksnije i zahtjevnije obaveze nego što je imala u prošlosti“, naveo je Milatović

Crnogorski vojnici su, kako je kazao, raspoređeni od Zapadne Sahare, preko Iraka, Kosova, Bugarske, Rumunije, pa sve do Letonije.

Milatović je kazao da su, pored međunarodnih misija i operacija, crnogorski vojnici danas na brojnim kursevima, vježbama i drugim aktivnostima u zemlji i van njenih granica, održavajući na taj način korak sa partnerima, sa obavezom da uvijek spremno odgovore na sve izazove i zadatke.

On je poručio vojnicima da imaju njegovu punu podršku i poštovanje što su izabrali vojničku profesiju i opredijelili se da nose uniformu, prihvatajući je kao izuzetnu čast, privilegiju, ali i odgovornost.

„Moja želja je da je nosite sa voljom i ljubavlju, ljudski i pošteno, svjesni da to nije lak posao, već profesija za “posebne”. U tom poslu osim časti i ponosa, malo je šta drugo privilegija“, naveo je Milatović.

To je, kako je rekao, posao prepun teškoća i velikih izazova, lišen komocije, koji čovjeka sprema za najveća naprezanja i odricanja.

Milatović je kazao da je na državnicima da se trude i čine sve da do tih izazova ne dođe.

Kako je rekao, onda kada argumenti i aduti izgube snagu, vojnička profesija dolazi do punog izražaja.

„Političke nemoći smo, nažalost, danas svjesni na više teritorija u ovom, kako smo nekad skloni da ga nazovemo, savremenom svijetu“, naveo je Milatović.

On je kazao da se mnogi sa pravom pitaju da li je svijet savremen ako je snaga oružja nadvladala snagu razuma, diplomatije, pregovora i sporazuma.

„Očigledno da nije, makar ne kada je u pitanju rat u Ukrajini, sukobi na Bliskom Istoku, stalne prijetnje pojedinih država prema susjedima, i slični konflikti koji traju ili su na samoj ivici da počnu“, rekao je Milatović.

Zato je, kako je istakao, važno što pripadnici VCG, kroz obaveze preuzete članstvom države u UN-u, NATO savezu i pristupnim pregovorima ka EU, pokazuju da je Crna Gora pouzdan i odan saveznik, uvijek na pravoj strani istorije.

„Svjestan svih izazova u regionalnom i globalnom bezbjednosnom ambijentu, srećan sam što će redovi VCG od danas biti jači za ovih 15 mladih ljudi. Oficirske epolete koje im stavljamo na ramena dokaz su da smo ponosni na rezultate koje su do sada postigli kroz proces obrazovanja“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, oni od danas imaju i posebnu obavezu, da ponosno služe Crnoj Gori i da nikada ne pogaze zakletvu koju su dali.

„Očekujem da će državni organi, zaduženi za poboljšanje životnog standarda zaposlenih u Vojsci, konačno pronaći dobitnu formulu da možete zadatke izvršavati neopterećeni finansijskim i drugim problemima. Pred vama je puno profesionalnih izazova, ali nemojte ih se bojati“, poručio je Milatović.

Ti izazovi su, kako je dodao, prirodan dio života i sazrijevanja i važno je iz njih izaći bolji i jači.

„Vjerujte u činjenicu da su znanje, sposobnost, odanost i profesionalizam uslov da se postižu ciljevi i nižu uspjesi. Želim vam da koračate odvažno i ponosno, da stojite iza svog izbora i odluka, a u Predsjedniku Crne Gore uvijek ćete imati podršku i pomoć“, naveo je Milatović.

