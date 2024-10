Milatović ponudio pomoć Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je saučešće predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Denisu Bećiroviću zbog tragično stradalih građana u poplavama koje su pogodile tu zemlju.

Milatović je kazao da je ponudio svu pomoć koju Crna Gora može da pruži.

“U ovakvim trenucima solidarni smo sa našim susjedima i dijelimo bol i saosjećanje sa porodicama koje su izgubile najmilije. Naše misli su sa stanovnicima Jablanice i svih pogođenih krajeva”, naveo je Milatović u objavi na mreži X.

Najmanje 19 osoba poginulo je u poplavama koje su zahvatile djelove BiH, a strahuje se da je broj stradalih veći jer se do mnogih mjesta spasioci tek probijaju.

