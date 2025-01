Milatović: Politički akteri da dođu do rješenja koje bi okončalo krizu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da je neophodno da politički akteri dođu do rješenja koje bi okončalo aktuelnu ustavnu i parlamentarnu krizu, a kako bi se izbjegle posljedice sa negativinim uticajem na evropski put države.

On je to kazao na sastanku sa specijalnim izaslanikom Njemačke za Zapadni Balkan, Manuelom Saracinom.

“U srdačnom razgovoru potvrđeni su odlični i saveznički odnosi Crne Gore i Njemačke, čemu svjedoči veoma frekventan politički dijalog u prethodnom periodu”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je naglasio da Crna Gora cijeni kontinuiranu podršku Njemačke na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), imajući u vidu da Crna Gora, kao kandidat sa najviše zatvorenih poglavlja, ima sve preduslove da postane prva naredna članica EU do 2028. godine.

“U tom smislu, poručio sam da je neophodno da politički akteri dođu do rješenja koje bi okončalo aktuelnu ustavnu i parlamentarnu krizu, kako bi na taj način izbjegli posljedice koje bi negativno uticale na naš evropski put”, naveo je Milatović.

On je kazao da su na sastanku razgovarali i o daljem unapređenju bilateralnih odnosa između Crne Gore i Njemačke.

“Tom prilikom sam istakao da će Crna Gora u narednom periodu raditi na produbljivanju saradnje s Njemačkom, uz zajednički cilj da doprinosimo stabilnosti i napretku regiona, kao i jačanju evropskih vrijednosti koje dijelimo”, naveo je Milatović.

