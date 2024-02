Milatović: Odluka o neizručenju Čamgoza pogrešna, poslali smo loše poruke

Podgorica, (MINA) – Odluka da turski državljanin Binali Čamgoz ne bude izručen turskim vlastima je pogrešna, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, navodeći da su tom odlukom poslate loše poruke.

Milatović je, na panel diskusiji “Bošnjački nacionalni identitet početkom XXI vijeka”, istakao da je pomalo razočaran određenim odlukama sadašnje vlade.

“Posebno u odnosu na neizručenje ovog turskog kriminalca. Mislim da smo time poslali dvije loše poruke“, kazao je Milatović, prenosi Televizija Crne Gore.

Prema njegovim riječima, prva loša poruka je da je Crna Gora bezbjedna destinacija za kriminalce.

„A druga da ne vjerujemo zemlji za koju govorimo da nam je strateški partner, a to je Turska. I mislim da su to bile pogrešne odluke”, naveo je Milatović.

