Milatović: Novinari u Crnoj Gori i dalje rade u nesigurnom ambijentu

Podgorica, (MINA) – Prijetnje novinarki Vijesti Jeleni Jovanović potvrđuju da novinari u Crnoj Gori i dalje rade u ozbiljno narušenom i nesigurnom ambijentu, kazao je predsjednik države Jakov Milatović i poručio da očekuje brzu i odlučnu reakciju nadležnih institucija.

Milatović je, u objavi na mreži X, naveo da je danas primio Jovanović, koja je bila meta prijetnji koje istražuju policija i tužilaštvo.

“Uz najoštrije osude ponavljam da su napadi na medije neprihvatljivi”, istakao je Milatović.

On je poručio da očekuje brzu, temeljnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija.

Kako je kazao, Jovanović godinama unazad izvještava o organizovanom kriminalu, korupciji i bezbjednosnim strukturama, zbog čega je od 2021. godine pod stalnom policijskom zaštitom.

“Najnovije prijetnje samo potvrđuju da novinari u našoj zemlji i dalje rade u ozbiljno narušenom i nesigurnom ambijentu”, rekao je Milatović.

On je dodao da je u razgovoru s Jovanović izrazio punu institucionalnu podršku njenom radu i posvećenost države u borbi za bezbjedno novinarsko okruženje.

Milatović je podsjetio da je samo u prošloj godini zabilježeno 19 napada na novinare u Crnoj Gori.

“Kao država i društvo, imamo obavezu da obezbijedimo ambijent u kojem novinari rade slobodno, bez straha i pritisaka”, naglasio je Milatović.

On je istakao da sloboda medija nije privilegija već temelj svakog demokratskog društva.

