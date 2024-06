Milatović: Nakon IBAR-a optimista da možemo postati članica EU 2028.

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da je nakon dobijanja pozitivnog Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) optimista i da vjeruje da Crna Gora može postati punopravna članica Evropske unije (EU) 2028. godine.

On je rekao da je zadovoljan što će danas Crna Gora dobiti pozitivan IBAR i što će na neki način to označiti ulazak u novu, završnu fazu evropskih integracija.

“Sjećate se da sam prošle godine rekao da Crna Gora može da postane punopravna članica 2028. godine. To je ambiciozan plan, ali ja i dalje mislim da je zaista realan”, kazao je Milatović novinarima nakon skupa o reformi penzionog sistema.

On je poručio i da je sada klima u Briselu drugačija kad je u pitanju proces proširenja i da je i sama Evropa shvatila da je proces proširenja takođe nešto što dodatno znači stabilnost u regionu, prenosi Portal RTCG.

“Mislim da se procesu naših evropskih integracija moramo još ozbiljnije posvetiti i da još ozbiljnije nastupiti. I sve ono što kažem, svaki moj apel je i u tom smislu”, kazao je Milatović.

On je pozvao sve donosioce odluka, da kako je rekao, istinski pristupe procesu integracija.

“Da se fokusiramo na istinske reforme prije svega u domenu vladavine prava, u dijelu ekonomskih reformi. Mislim da smo i danas otvorili jednu vrlo važnu temu u tom smislu”, poručio je Milatović.

Milatović nije odgovorio na pitanje da li i kada osniva političku partiju.

On je kazao da je u ovom trenutku Crna Gora njegova partija.

“Ukoliko, naravno, demokratski procesi to budu zahtijevali od mene, ja od te odgovornosti bježati neću, kao što u prethodnom periodu nikada nijesam bježao od odgovornosti kada su bili u pitanju neki ključni trenuci u demokratskom razvoju Crne Gore”, kazao je Milatović.

On rekao i da nije razmišljao o tome da li će učestvovati na izborima u Podgorici.

Kada je riječ o izmjena Zakona o državljanstvu, Milatović je kazao da je neophodno otvoriti dijalog po tom pitanju.

„Mislim da inkluzivan, transparentan razgovor o važnim državnim temama način na koji se dolazi do nekih zaključaka kada su u pitanju te teme. Veoma je važno da zaključci kada je u pitanju tema državljanstva budu urađeni onako da u potpunosti budu u skladu sa, prije svega, državnim interesima Crne Gore“, poručio je Milatović.

On je dodao da u ovom trenutku ne zna kako bi te izmjene zakona izgledale.

„Jer kao što vi vidite u dijelu penzionih reformi nemamo papir, nešto u odnosu na što bismo trebali da se izjasnimo. Tako da još jednom pozivam Vladu i sve donosioce odluka u zemlji da, kada pokreću važne društvene teme, budu transparentniji kako bismo svi mogli u zemlji da onako imamo nešto u odnosu na šta možemo i da se izjasnimo“, zaključio je Milatović.

Na pitanje kako komentariše mogućnost da se rezolucija o Jasenovcu nađe uskoro na dnevnom redu Skupštine, Milatović je kazao da prvo treba sačekati da se vidi da li će se to dogoditi.

„Ukoliko se nađe, možemo dodatno diskutovati o tome. Nijesam siguran da su to teme koje su u ovom trenutku presudno važne za Crnu Goru i čini mi se da su teme poput ove koju smo danas otvorili suštinski značajnije, važnije i da kompletnu društvenu energiju upravo moram usmjeriti na ovakve teme“, zaključio je Milatović.

