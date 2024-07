Milatović: Nadležni da doprinesu završetku izbornog procesa u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Nadležne institucije treba da doprinesu završetku započetog izbornog procesa u Šavniku, kako bi u što kraćem roku bili formirani novi organi lokalne samouprave, koji će posvećeno raditi na poboljšanju kvaliteta života svih građana, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao 22. jul – Dan opštine Šavnik, rukovodstvu i svim zaposlenima u opštini, kao i svim građanima tog grada.

“Postoje dani koji zauvijek ostaju u srcima i pamćenju jedne zajednice, takav je 22. jul 1941. godine za sve građanke i građane Šavnika“, naveo je Milatović u čestitki.

Prema njegovim riječima, tog dana, hrabri ljudi, vođeni slobodarskim duhom, jedinstvom i slogom, ispisali su najslavnije stranice antifašističke istorije Šavnika.

„Nošeni opštenarodnim ustankom, oslobodili su Šavnik i dali neprocjenjiv doprinos borbi za slobodu durmitorskog kraja i cijele Crne Gore“, dodao je Milatović.

On je kazao „da je danas, kada se sa ponosom sjećamo njihove žrtve, pred nama obaveza da nastavimo put ka boljoj i prosperitetnijoj budućnosti svih građana Šavnika“.

„Stoga je na nadležnim institucijama da odgovornim i predanim radom doprinesu završetku započetog izbornog procesa u opštini Šavnik, kako bi se u što kraćem roku formirali novi organi lokalne samouprave, koji će posvećeno raditi na poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika ovog kraja“, poručio je Milatović.

On je kazao da Šavnik sa brojnim prirodnim resursima i mrežom vodenih tokova, kao što su rijeke Bukovica, Tušinja, Bijela, Komarnica, Pridvorica i Grabovica, pruža izvanredne mogućnosti za unapređenje turističke ponude.

To je, kako je dodao, takođe ogroman potencijal, koji održivim upravljanjem treba iskoristiti za dalji ekonomski razvoj opštine.

Milatović je rekao da poboljšanje poslovnog ambijenta uz otvaranje novih radnih mjesta, kao i izgradnja kapitalnih projekata uz podršku državne vlasti mora biti prioritet, kako bi se opštinsko rukovodstvo efikasno suočilo sa problemima iseljavanja i nedostatkom privredne aktivnosti u tom kraju.

„U to ime, uz najbolje želje i uvjerenje da će Šavnik postati mjesto kojem se vraća i u kome se ostaje, još jednom svim građankama i građanima Šavnika upućujem najsrdačnije čestitke povodom Dana opštine”, navodi se u čestitki Milatovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS