Milatović: Nacionalizam i populizam udaljavaju Crnu Goru od EU

Podgorica, (MINA) – Nacionalizam i populizam Crnu Goru udaljavaju od Evropske unije (EU), ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas razgovarao sa rektorkom Koledža Evrope Federikom Mogerini i studentima novootvorenog kampusa tog koledža u Tirani.

On je istakao da pred regionom i Crnom Gorom stoje brojni izazovi, a da su u ovom momentu to nacionalizam i populizam, koji je udaljavaju od EU.

“Zbog svega što smo do sada postigli, ne smijemo dozvoliti da nas neodgovorne i nedovoljno transparentne politike, kakvima svjedočimo u Crnoj Gori u posljednjem periodu, ali i jačanje nacionalizma koji dijeli društvo, udalje od našeg primarnog cilja, a to je članstvo u EU do 2028. godine”, rekao je Milatović.

On je kazao da EU nije kompletna bez Zapadnog Balkana, da Crna Gora ima brojne prednosti u odnosu na druge zemlje kandidate i da bi članstvo u EU bilo pozitivan signal da je proces proširenja još živ.

Milatović je upozorio da se demokratski progres ne može uzimati zdravo za gotovo.

“Nacionalizam potkopava ideju Evrope i ugrožava građanski karakter društva, a vjerujem da je Crna Gora istinski građanska država, što je njena velika vrijednost. Zato sam veoma glasno protiv toga, na braniku građanskog društva, i to je moja jasna politika”, kazao je Milatović.

On je zahvalio Mogerini na njenoj posvećenosti regionu Zapadnog Balkana.

“Zahvalan sam Vam na Vašem kontinuiranom angažmanu u produbljivanju razumijevanja EU, poštujući i čuvajući njene osnovne vrijednosti i principe. Novootvoreni koledž biće važan most između EU i Zapadnog Balkana, promovišući znanje i liderstvo u evropskim studijama”, kazao je Milatović.

U saopštenju se navodi da je kampus u Tirani treća institucija u okviru Koledža Evrope, nakon Belgije i Poljske, otvorena prošle godine tokom Samita Berlinskog procesa, sa ciljem unapređenja evropskih integracija i regionalne saradnje.

Dodaje se da su akademski programi počeli ove godine sa prvom generacijom od 32 studenta iz EU i Balkana, uključujući studentkinju iz Crne Gore.

Milatović je rekao da mu je posebno drago što je studentkinja Mina Milović iz Crne Gore u kampusu u Tirani i što će biti u prilici da stekne nova znanja o evropskim politikama i procesu donošenja odluka u EU.

„Želim vam svima da ta znanja budu temelj vaših budućih profesionalnih poduhvata, njegujući karijere posvećene unaprjeđenju evropskih ideala i promociji diplomatske izvrsnosti”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, to je način da se pokaže da je svaki napredak nagrađen na osnovu zasluga, kao i da se oživi nada u evropsku perspektivu svih zemalja kandidata.

