Milatović: Joković da se suoči sa odgovornošću

Podgorica, (MINA) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković bi, umjesto što prijeti i zastrušuje, trebalo da se suoči sa sopstvenom odgovornošću ako dođe do širenja kju groznice na ljude, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Joković je ranije danas rekao da će država učiniti sve da poljoprivrednim proizvođačima nadoknadi štetu nastalu zbog obolijevanja stoke od kju groznice i poručio da je, ako neko misli da na tome zaradi, to nemoguće.

Poslanica DPS-a Sonja Milatović je u reagovanju navela da su sramne insinuacije Jokovića da neko od oštećenih stočara misli da će zaraditi od novca kojim država treba da nadoknadi gubitke zbog širenja kju groznice.

Kako je kazala, Joković je danima ćutao i, po sopstvenim tvrdnjima, iz medija saznao da postoji problem u njegovom resoru, a onda sazvao konferenciju.

“Umjesto da se javno suoči sa sopstvenom odgovornošću, on novinare proziva kao krivce za širenje neistina i stvaranje panike, a farmere predstavlja kao potencijalne špekulante”, navela je Milatović.

Ona je rekla da Joković, umjesto što prijeti i zastrašuje iz udobnosti svoje ministarske fotelje, treba da obiđe sve kritične tačke, razgovara sa ljudima, ode na teren, odazove se pozivima građana i Udruženja stočara.

“Uvjereni smo da će tek tada shvatiti koliko njegovo ministarstvo i svi nadležni ne kontrolišu širenje ove bolesti, i da će eventualni prelazak bolesti sa životinje na čovjeka, biti velikim dijelom upravo njegova krivica”, dodala je Milatović.

