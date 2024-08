Milatović: Izbori u Podgorici prvi korak ka ozdravljenju političkih prilika

Podgorica, (MINA) – Predstojeći izbori u Podgorici predstavljaju prvi korak na putu ka ozdravljenju političkih prilika, ne samo u Glavnom gradu, već i u čitavoj Crnoj Gori, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je rekao da su, nakon istorijske smjene trodecenijske vlasti, građani s pravom očekivali da će doći do suštinskog zaokreta.

“I otklona od štetnih politika i praksi koje su ih dovele do ivice egzistencije, urušile međunarodni ugled Crne Gore i dovele zemlju na granicu društvenog mira u kojoj su kriminal i korupcija bili svakodnevica”, naveo je Milatović u stavu objavljenom u Vijestima.

On je ocijenio da se, nažalost, nakon pozitivnog početnog zamaha društvo ponovo nalazi pred izazovima.

“Politička kontrola i dodatno urušavanje institucija sistema umjesto njihovog jačanja, ekonomski populizam umjesto održivih reformi, nastavak partijskog zapošljavanja umjesto obećane meritokratije, neodgovorno upravljanje državnim resursima, uključujući i pokušaj njihove rasprodaje, umjesto zaštite javnog interesa, loše odluke koje prijete da ugroze istorijsku šansu da postanemo punopravna članica Evropske unije do 2028. godine”, naveo je Milatović.

On je kazao da sve to i dalje onemogućava Crnu Goru da krene naprijed, ka prosperitetnijoj budućnosti za sve njene građane.

“Međutim, istorijskom promjenom bivše vlasti i slobodnim izbornim procesima koji su uslijedili, ipak smo otvorili vrata novoj eri za našu zemlju – eri u kojoj su građani shvatili da imaju slobodu i moć da sami odlučuju o svojoj budućnosti”, rekao je Milatović.

Velike promjene, kako je dodao, zahtijevaju velike i hrabre odluke.

Milatović je kazao da je više puta do sada dokazao da, kada demokratski procesi zahtijevaju preuzimanje odgovornosti, nije bježao od nje, naročito ne u ključnim momentima koji su bitno uticali na dalji demokratski razvoj Crne Gore.

“Prvo kao ministar ekonomskog razvoja, u prvoj Vladi nakon promjene vlasti, u jednom od najtežih trenutaka za našu ekonomiju, svojim radom doprinio sam oporavku naše privrede, unapređenju životnog standarda građana i postavio temelje za razvoj baziran na inovacijama i znanju”, rekao je Milatović.

On je kazao da je kao predvodnik liste na lokalnim izborima u Podgorici dao ključan doprinos u smjeni dugogodišnje vlasti i nastavku demokratskih procesa u zemlji.

“A kad je bilo najteže, ušao sam u izbornu trku za predsjednika države i ostvario važnu pobjedu – čime je zaokružena tranzicija vlasti i utemeljena nova faza demokratskog razvoja u Crnoj Gori”, naveo je Milatović.

On je rekao da je sada, kao predsjednik Crne Gore, pokazao da je isključivo državni interes, uz sveukupan društveni napredak, uvijek bio glavni vodič njegovog političkog i profesionalnog djelovanja.

“Zato i danas, kao odgovoran čovjek, političar i rođeni Podgoričanin, ne mogu da stojim sa strane i posmatram urušavanje nade u promjene”, navodi se u stavu Milatovića.

On je ponovio da osjeća obavezu da bude uključen u predstojeći izborni proces i pruži dodatan doprinos da Podgorica postane bolje mjesto za život, grad gdje će se resursima upravljati efikasno, pošteno, odgovorno i transparentno, uz fokus na održiv i dugoročan razvoj.

Milatović je istakao da kao neko ko je odrastao i ko je životno vezan za Podgoricu, ko dijeli svakodnevne brige tog grada, ali i kao neko koga su građani Podgorice već jednom izabrali da vodi grad, osjeća dodatnu odgovornost da pomogne da grad stane rame uz rame uz najrazvijenije evropske metropole.

“Predstojeći izbori u Podgorici predstavljaju prvi korak na putu ka ozdravljenju političkih prilika, ne samo u Glavnom gradu, već i u čitavoj Crnoj Gori”, smatra Milatović.

Prema njegovim riječima, ti izbori su prilika da građani na demokratski način jasno iskažu svoj stav i zaustave i kazne loše i netransparentne politike “kojima svakodnevno svjedočimo”.

“Od presudne je važnosti da svi zajedno pokažemo zrelost i odlučnost, birajući one koji će dosljedno raditi u korist promjena nabolje”, poručio je Milatović.

To, kako je kazao, podrazumijeva jačanje institucija sistema, a ne njihovo urušavanje, održive reforme, a ne ekonomski populizam, meritokratiju, a ne partijsko zapošljavanje, javni interes, a ne privatni.

Milatović je rekao da je uvjeren da je lako prepoznati odgovornu politiku koja je usmjerena ka istinskom napretku i boljoj budućnosti za sve.

“Građani jedini imaju moć da odrede budući pravac kojim će se naš grad i naša država kretati. Jer Podgorica zaslužuje bolje, jer Crna Gora zaslužuje bolje”, istakao je Milatović.

