Milatović: Fokusirati se na dugoročni održivi razvoj

Podgorica, (MINA) – U svjetlu svih ekoloških, energetskih i ekonomskih kriza s kojima se svijet suočava, a čije je ponavljanje izvjesno, ne smije se dozvoliti da nemoć prevlada, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dodajući da bi fokus trebalo usmjeriti na dugoročni održivi razvoj.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović učestvuje na samitu svjetskih lidera COP28, koji se ove godine održava u Dubajiu.

On je, u nacionalnoj izjavi nakon svečanog otvaranja, kazo da su napori da se elementi politike održivosti uvedu u nacionalni okvir u Crnoj Gori evidentni od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi 1991. godine, kao i unošenja te odredbe u Ustav iz 1992.

Na taj način, kako je Milatović rekao, Crna Gora je postala prva država koja je ustavno priznata kao ekološka sa zadatkom da tu ideju uvrsti u sve politike koje se kreiraju na nacionalnom nivou.

Prema njegivm riječima, Crna Gora je lider na Balkanu kada su u pitanju inovativni mehanizmi za finansiranje održivog razvoja.

“Kao prva država koja je osnovala Fond za ubrzani razvoj, nijesmo stvorili samo finansijski mehanizam, već i moćno sredstvo za stvaranje zajedničkih partnerstava koja predstavljaju novu generaciju fondova usmjerenih na ubrzanje ispunjavanja ciljeva održivog razvoja”, rekao je Milatović.

On je naglasio da Fond čini Crnu Goru jednom od najvećih donatorskih država ciljevima održivog razvoja u poređenju sa svojom veličinom.

Kako je Milatović naveo, jedinstven karakter Fonda ogleda se i kroz institucionalno partnerstvo s privatnim sektorom, gdje se taj poslednji uključuje u finansiranje ciljeva održivog razvoja, čime se postiže optimalna upotreba javnog novca.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je u proteklim godinama preduzimala hrabre akcije radi jačanja energetske efikasnosti i optimizacije svog energetskog miksa.

“Lansirani su programi velikih razmjera za povećanje energetske efikasnosti, posebno kroz značajne investicije u efikasnost energetskog sektora javnih zgrada, uz podršku međunarodnih finansijskih organizacija”, naveo je Milatović.

On je kazao da je država napravila značajan korak unaprijed u vezi s razvojem postrojenja za proizvodnju obnovljive energije i da Crna Gora aktivno radi na unapređenju zakonodavnog okvira s ciljem podsticanja velikih investicija u obnovljive izvore energije.

Kako je dodao, Crna Gora je osim toga povećala svoju posvećenost smanjenju emisija gasova staklene bašte.

“U postizanju cilja klimatske neutralnosti, Crna Gora se obavezala na fer i pravičnu tranziciju. I budući da je pravična tranzicija u vezi s ljudima, to vodi do trećeg cilja, stavljanja prirode, ljudi, života i izdržavanja u središte akcije za klimu”, rekao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora trenutno ima 13,2 odsto zaštićenog zemljišta, i da je tokom 2021. godine, proglasila prvo morsko zaštićeno područje, koje su pratila još dva.

Milatović je dodao da se veliki napori ulažu u proglašavanje novih i proširenja postojećih specijalnih zaštićenih područja u obalnom regionu.

“U svjetlu svih ekoloških, energetskih i ekonomskih kriza s kojima se svijet suočava, a čije je ponavljanje izvjesno, ne smijemo dozvoliti da nemoć prevlada. Fokus bi trebalo usmjeriti na dugoročni održivi razvoj“, naglasio je Milatović.

On je kazao da je na tom putu izuzetno važno okupiti sve relevantne društvene aktere, jer se samo na taj način može slijediti zajednička održiva budućnost.

“I moramo biti svjesni da znanje predstavlja najbolji most za izgradnju partnerstava. U svjetlu rastuće potrebe da sačuvamo naše resurse, možda je najbolji savjet da pronađemo inspiraciju i rješenja u njima. Povratak prirodi, uz mudro raspolaganje onim što nam nesebično daje, jedini je put naprijed”, zaključio je Milatović.

U saopštenju se navodi da je COP28 najznačajniji samit svjetskih lidera, gdje se govori o globalnim izazovima u oblasti klimatskih promjena, na kojem pored Predsjednika Crne Gore učestvuje preko 150 svjetskih lidera.

Kako se dodaje, na godišnjem klimatskom sastanku Ujedinjenih nacija, učestvuju zemlje potpisnice originalnog klimatskog dokumenta Ujedinjenih nacija iz 1992. godine.

