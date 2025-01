Milatović: Dodatno ujediniti napore i intenzivirati proces integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prednjači u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji (EU), ali je potrebno dodatno ujediniti napore i intenzivirati proces integracija kako bi dostigli strateški državni cilj, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on i predsjednik Češke Peter Pavel razgovarali su danas sa studentima Fakulteta političkih nauka, u Podgorici.

Milatović je u obraćanju studentima kazao da je Crna Gora posvećena ostvarivanju ambicioznog, ali dostižnog cilja da postane sljedeća članica EU do 2028. godine.

“Sa šest zatvorenih poglavlja od 33, Crna Gora prednjači u pregovorima o pristupanju, ali je potrebno dodatno ujediniti napore i intenzivirati proces integracije ukoliko želimo da dostignemo naš strateški državni cilj“, naveo je Milatović.

On je rekao da je Crna Gora posvećena svojoj evropskoj budućnosti, spremna da naporno radi na ispunjavanju kriterijuma za članstvo i postane članica EU.

„I na taj način bude uzor za cijeli region Zapadnog Balkana da je pristupanje moguće, da se reforme isplate i da je budućnost ne samo Crne Gore već i cijelog regiona u EU”, poručio je Milatović.

On je ukazao na navode iz Briselske deklaracije usvojene u decembru prošle godine da je „u kontekstu radikalne promjene globalne geopolitičke situacije, rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom Istoku, kao i na početku novog ciklusa rukovodstva EU, strateško partnerstvo između EU i Zapadnog Balkana važnije nego ikada”.

“Od ključne je važnosti iskoristiti trenutni zamah u vezi sa proširenjem EU, jer geopolitičke okolnosti zahtijevaju hrabre poteze sa obje strane kako bi se osigurala dugoročna bezbjednosna konsolidacija Evrope“, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, budućnost Zapadnog Balkana je u integrisanoj Evropi, zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim interesima.

Milatović je zahvalio Češkoj na izuzetnoj ulozi u godinama koje su uslijedile nakon obnove nezavisnosti Crne Gore.

„Veoma cijenimo pomoć i podršku koju je Češka pružila u našim evroatlantskim i evropskim integracijama. Istovremeno, ona potvrđuje obostrano povjerenje i interes za produbljivanje političkog dijaloga u ključnom trenutku za evropsku integraciju naše zemlje“, rekao je Milatović.

On je podsjetio i da je Češka veoma aktivna u inicijativi „Prijatelji Zapadnog Balkana.

Milatović je kazao da posjeta Pavela Crnoj Gori predstavlja snažnu potvrdu crnogorsko- češkog prijateljstva i savezništva i u okviru NATO-a.

“Snažno savezništvo Crne Gore i Češke unutar Alijanse posebno je značajno u svjetlu geopolitičkih dešavanja, posebno rata u Ukrajini. Češka, koja je prošle godine obilježila 25 godina članstva u Alijansi, igra važnu ulogu u tom smislu“, rekao je Milatović.

On je istakao da je rat u Ukrajini potvrdio važnost NATO-a za širu globalnu bezbjednost.

„Kroz neviđeno jedinstvo, pokazanu solidarnost sa partnerima i među državama članicama, odluke o jačanju vojne zajednice na Istoku i povećano ulaganje u odbranu i podršku Ukrajini, kako unutar NATO-a tako i bilateralno“, pojasnio je Milatović.

On je rekao da je članstvo Crne Gore u NATO savezu, ostvareno 2017. godine, predstavlja značajnu odluku u modernoj istoriji Crne Gore i signal čvrste posvećenosti države očuvanju demokratskih vrijednosti, mira i prosperiteta kako u regionu tako i šire.

“Crna Gora kontinuirano pokazuje svoju posvećenost članstvu kroz aktivno učešće u NATO misijama, doprinoseći tako kolektivnoj odbrani i spremnosti Alijanse da odgovori na sve bezbjednosne izazove”, zaključio je Milatović.

