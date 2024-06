Milatović: Crna Gora računa na podršku Kipra

Podgorica, (MINA) – Crna Gora računa na nastavak političke i tehničke podrške Kipra, posebno tokom predsjedavanja te države Savjetom Evropske unije (EU) 2026. godine, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa kiparskim kolegom Nikosom Hristodulidesom.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je, tokom zvanične posjete Kipru, sa Hristodulidesom razgovarao o daljem jačanju političkih i ekonomskih veza dvije države.

Milatović je naveo da Crna Gora računa na nastavak političke i tehničke podrške Kipra, posebno tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom EU 2026. godine.

„Koja će za nas biti ključna, jer želimo da zatvorimo sva poglavlja i započnemo završnu fazu procesa integracije”, kazao je Milatović.

On je, čestitajući Kipru jubilej – 20 godina od učlanjenja u EU, zahvalio na kontinuiranoj podršci te države crnogorskom evropskom putu.

Kako je istakao Milatović, posjeta Kipru predstavlja prekretnicu u odnosima dvije države.

On je kazao da očekuje da će Crna Gora do 2028. godine postati punopravna članica EU, dodajući da će izvjesno dobijanje Izvještaja o ispunjenosti provremenih mjerila (IBAR) biti značajan korak u tom pravcu.

Hristodulides je, kako je saopšteno, kazao da prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore predstavlja novo poglavlje u odnosima dvije države.

On je pohvalio rezultate koje je Crna Gora postigla u prethodnom periodu na polju vladavine prava, navodeći da će Kipar nastaviti snažno da podržava Crnu Goru, kao državu koja je najdalje odmakla u pregovorima s EU.

U saopštenju se navodi da je Milatović najavio da će, kao rezultat posjete Kipru, sljedeće sedmice uslijediti posjeta ministra saobraćaja i pomorstva, a uskoro i posjeta crnogorskog šefa diplomatije.

“Tom prilikom biće ojačana ugovorna baza dvije zemlje potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Crne Gore i Kipra o priznavanju pomorskih sertifikata“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milatović je tražio i podršku Kipra za crnogorsku kandidaturu za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Milatović je Hristodulidesa pozvao u zvaničnu posjetu Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da su Milatović i Hristodulides istakli interes za jačanje ekonomske saradnje, a ukazan je i prostor za snaženje saradnje u oblasti nauke i turizma.

Milatović i Hristodulides su razgovarali i o potrebi potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u oblastima obrazovanja i kulture.

Kako je saopšteno, Milatović će se, tokom zvanične posjete Kipru, sastati i sa predsjednicom parlamenta Anitom Demetriou, gradonačelnikom Nikozije Konstantinosom Jorkatzisom, kao i sa kiparskim privrednicima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS