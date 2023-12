Milatović: Članstvo Crne Gore u EU bilo bi potvrda da se reforme isplate

Podgorica, (MINA) – Interes Evropske unije (EU) je da ima jednu pozitivnu priču o proširenju a članstvo Crne Gore u EU bio bi dobar signal ostalim državama kandidatima da se reforme isplate, smatra crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović boravi u radnoj posjeti Briselu, gdje učestvuje na godišnjem sastanku lidera zemalja Zapadnog Balkana i EU, Samit EU – Zapadni Balkan.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da je Milatović, uoči početka Samita, odgovarao na pitanja novinara i da je tom prilikom naglasio važnost Samita u čijem fokusu je proširenje EU.

Milatović je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo što ima priliku da predstavi rezultate koje je Crna Gora postigla u prethodnih nekoliko mjeseci, posebno u oblasti vladavine prava.

On je podsjetio i da Crna Gora ima u potpunosti usklađenu vanjsku i bezbjednosnu politiku sa EU, da nema nema otvorenih pitanja sa susjedima, i da je ekonomski najnaprednija.

Miltović je, kako se navodi, još jednom naglasio da je pozicija koju će predstavljati na Samitu da će Crna Gora biti punopravna članica EU do 2028.

“Agresija Rusije na Ukrajinu je pokazala da proces proširenja nije samo tehničko pitanje, već da ima geopolitički i bezbjednosni značaj za čitav evropski kontinent“, rekao je Milatović.

To, kako je dodao, predstavlja momenat koji treba svi da iskoriste, i Brisel i zemlje članice EU i države kandidati.

On je rekao da nije lako spojiti nacionalne interese zemalja članica i država kandidata i da je priča o EU priča o pronalaženju konsenzusa što i ovaj Samit potvrđuje.

Miltović je kazao da je politika proširenja, kao najuspješnija politika EU, mora biti zasnovana na napretku prema zaslugama, jer se, kako je dodao, jedino na taj način ispravno vrednuje trud država koje su najdalje odmakle u pregovaračkom procesu.

Navodi se da je Milatović ponovio da je “članstvo Crne Gore u EU mnogo veća priča od Crne Gore” i zaključio da je interes Unije da ima jednu pozitivnu priču o proširenju jer bi članstvo Crne Gore u EU bila dobar signal ostalim državama kandidatima da se reforme isplate.

