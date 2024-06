Milatović čestitao Ruteu imenovanje za šefa NATO-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Marku Ruteu imenovanje na funkciju generalnog sekretara NATO-a, navodeći da je uvjeren da će njegovo vođstvo ojačati Alijansu.

Milatović je, na društvenoj mreži X, kazao da je uvjeren da će Rute započeti novu eru poboljšane bezbjednosti i saradnje.

“Crna Gora je ponosna da vas podrži i unaprijed se radujemo bliskoj saradnji na postizanju zajedničkih ciljeva”, naveo je Milatović.

On je zahvalio i Jensu Stoltenbergu, kome mandat na poziciji generalnog sekretara ističe ove godine, za, kako je naveo, uspješno liderstvo tokom prethodnih zahtjevnih godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS