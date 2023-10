Milatović čestitao Dan unutrašnjih poslova

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Dan unutrašnjih poslova svim službenicima i rukovodstvu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i policije, navodeći da vjeruje da će nastaviti da časno služe državi i građanima i doprinose izgradnji sigurnog okruženja.

On je službenicima i rukovodstvu MUP-a i policije zahvalio na posvećenosti u očuvanju mira, stabilnosti i pravnog poretka Crne Gore.

Kako je kazao Milatović, posao koji im je povjeren nosi posebnu odgovornost i izazove, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i svih oblika ugrožavanja ljudskih prava.

„Vjerujem da ćete u godinama pred nama nastaviti da časno služite državi i građanima, dajući doprinos izgradnji sigurnog okruženja, na ponos svih nas“, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

Svečanost povodom obilježavanja 2. oktobra – Dana unutrašnjih poslova biće održana danas, na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

