Milatović čestitao Dan opštine Plužine

Podgorica, (MINA) – Velike žrtve koje je Piva podnijela u Drugom svjetskom ratu opomena su da univerzalne vrijednosti mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja nemaju cijenu, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao Dan opštine Plužine predsjednicima opštine i Skupštine opštine, Slobodanu Deliću i Petru Mitriću, odbornicima i svim stanovnicima.

„Ovaj dan je prilika da se podsjetimo na hrabrost, neustrašivost i odlučnost Pivljanki i Pivljana koji su tokom Narodnooslobodilačke borbe dali ogroman doprinos u izgradnji države i društva na ključnim idejama antifašizma“, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, velike žrtve koje je Piva podnijela u Drugom svjetskom ratu opomena su da univerzalne vrijednosti mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja nemaju cijenu.

„I da ih moramo čuvati kao iskonske vrijednosti našeg društva“, dodao je Milatović.

On je kazao da raskošni prirodni potencijali parka prirode Piva i bogatstvo resursa Plužina obezbjeđuju da se na održivim osnovana razvija energetika, poljoprivreda, seoski i avanturistički turizam.

To, kako je naveo, doprinosi ekonomskom prosperitetu tog kraja, ali i čitave Crne Gore.

„Sinhronizovanim djelovanjem lokalne i državne vlasti, ulaganjem u infrastrukturu, jačanjem regionalne povezanosti, uz dalje snaženje privredne i turističke aktivnosti, Plužine imaju šansu da dodatno unaprijede kvalitet života stanovnika tog kraja“, navodi se u čestitki.

Milatović je naglasio da izvrsni ljudski i intelektualni kapital koji je Piva iznjedrila, po čemu je taj kraj prepoznat, omogućava da se gradi bolja i prosperitetnija budućnost za generacije koje dolaze.

„U to ime, uz uvjerenje da u instituciji Predsjednika imate partnera za sve konstruktvine ideje, još jednom vam upućujem najsrdačnije čestitke povodom Dana opštine“, stoji u čestitki Milatovića.

