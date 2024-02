Milatović: Bitno da se djeca što prije vrate u škole

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u kontinuirano usavršavanje nastavnika i poboljšanje njihovog ekonomsko-socijalnog statusa prioritet je ako se želi bolji kvalitet obrazovanja, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, navodeći da je bitno da se djeca što prije vrate u škole.

Milatović je to rekao na sastanku sa predstavnicima Sindikata prosvjete (SPCG).

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, na sastanku je iskazano zadovoljstvo što su Vlada i SPCG, nakon više od tri mjeseca, napravili pomak u pregovorima.

“Milatović je poručio da je ulaganje sredstava u kontinuirano usavršavanje svih nastavnika i poboljšanje njihovog ekonomsko-socijalnog statusa prioritet, ako želimo bolji kvalitet obrazovanja, kao i da je bitno da se djeca što prije vrate u školske klupe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici SPCG zahvalili Milatoviću što je javno branio njihovo ustavno pravo na štrajk i isticao da je to trenutno pitanje broj jedan u crnogorskom društvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS