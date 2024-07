Milatović: Antifašizam jedan od najvažnijih stubova u razvoju društva

Podgorica, (MINA) – Antifašizam je jedan od najvažnijih stubova u razvoju crnogorskog društva, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je u susret obilježavanju 13. jula – Dana državnosti, u saradnji sa neformalnom grupom crnogorskih intelektualaca „STEGA“, organizovao dijaloški forum na temu „Crna Gora između istorijskog revizionizma i evropskog antifašizma“.

“U susret obilježavanju 13. jula, danas na Cetinju razgovaramo o antifašizmu, kao jednom od najvažnijih stubova u razvoju crnogorskog društva“, kazao je Milatović.

On smatra da je pokretanje dijaloga o temama koje, po svojoj važnosti, nadjačavaju svakodnevne političke i ideološke razlike, od presudnog značaja za izgradnju slobodnog, demokratskog i prosperitetnog društva.

Milatović je rekao da antifašizam, u tom smislu, predstavlja neupitan vrijednosni kolosjek, koji vodi ka očuvanju međunacionalnog sklada, multikulturalizma i građanskog karaktera našeg društva.

On je poručio da, kao predsjednik države, želi da gradi mostove prema svim ljudima i organizacijama koji Crnoj Gori žele dobro.

„Ostajem otvoren za saradnju sa svim društvenim akterima čije djelovanje je vođeno idealom bolje i pravednije Crne Gore u kojoj ćemo, više nego do sada, biti spremni da čujemo i razumijemo jedni druge”, naveo je Milatović.

Forum je, kako su saopštili iz Milatovićevog kabineta, okupio više akademika, profesora, privrednika, književnika, publicista i drugih uglednih nezavisnih intelektualaca.

