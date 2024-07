Milatović: Akti političkog nasilja neprihvatljivi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović snažno je osudio napad na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa na mitingu u Pensilvaniji, navodeći da su akti političkog nasilja neprihvatljivi u bilo kom demokratskom sistemu.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da je zgrožen pokušajem atentata na Trampa.

“Snažno osuđujem taj napad, i nadam se njegovom brzom oporavku. Akti političkog nasilja su neprihvatljivi u bilo kom demokratskom sistemu”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS