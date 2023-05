Milatović: Probijeni svi rokovi za potpisivanje zakona

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su prošli svi zakonski rokovi za potpisivanje zakona koje je Skupština usvojila nakon raspuštanja i da će sačekati konstituisanje novog saziva parlamenta.

On je u Intervjuu na Televiziji Crne Gore rekao da postoje jasno određeni ustavni rokovi u kom vremenskom periodu predsjednik treba da se odnese na zakon dostavljen iz Skupštine.

“Svi rokovi su prošli, čime je (Milo) Đukanović pokazao neodgovoran odnos prema Ustavu i Skupštini. Ja sada nemam na osnovu čega da se odnesem, jer su svi rokovi probijeni”, naveo je Milatović.

On je kazao da poslanike u Skupštini i predsjednika države biraju i razrješavaju direktno građani, a da se desila situacija da je jedna od te dvije grane vlasti razriješila drugu, prenosi Portal RTCG.

“Na kraju se desilo da je Skupština prihvatila takvo stanje stvari, da su izbori raspisani, da su svi politički akteri koji su prihvatili raspustanje Skupštine i čime su dali politički legitimitet Đukanovićevoj odluci”, rekao je Milatović.

On je kazao da će sačekati novi saziv Skupštine, koji će u okviru ovog izbornog kalendara biti konstituisan do sredine jula.

Milatović je pozvao je Ustavni sud da se ažurnije odnese u predmetu odlučivanja o izmjenama Zakona o predsjedniku.

Govoreći o izjavi bivše ministarke evropskih poslova Jovane Marović koja je novozabranom predsjedniku poručila da bi trebalo da osujeti ulazak predstavnika Demokratskog fronta u novu vladu, Milatović je kazao da je nedemokratski bilo koga sprječavati da uđe u vladu, te da sastav vlade u demokratskim društvima treba da reflektuje volju građana.

“Svako ko dobije legitimitet od građana, na fer izborima, posebno narednim gdje mislim da ćemo po prvi put imati fer demokratske izbore, a ukoliko se naravno postigne neki koncenzus, prirodno je da volja građana, kakva god bude, bude reflektovana i u Skupštini i u Vladi”, kazao je Milatović.

On smatra da je u kontekstu spoljne politike važno zadržati i dodatno upnaprijediti NATO, stviti fokus na EU i snažno unaprijediti saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana.

“Prisustvo lidera svih zemalja Zapadnog Balkana na inauguraciji, podrška je promjenama čiji sam nosilac”, kazao je Milatović.

Kada je riječ o Otvorenom Balkanu, Milatović je rekao da je prioritet Crne Gore regionalna ekonomska saradnja koja se odvija u okviru Berlinskog procesa koji veže ekonomije Zapadnog Balkama, i koji veže region za EU.

On je kazai da kao ekonomista i političar podržava sve ostale inicijative.

“Otvoreni Balkan ima svoje prednosti i Crna Gora može kao aktivni učesnik tog procesa da da vrijednost tom procesu, pod uslovom da je on stavljen u fokus naših evropskih integracija”, kazao je predsjednik države.

On je poručio da će sa svoje pozicije raditi na pomirenju društva, koje je, kako je rekao, bilo žrtva vještački formiranih podjela.

“Podijeljenost društva, vještački kreirana bila je tipična za Crnu Goru. Iza tih podjela krio se interes ličnog bogaćenja. Upravo kroz demokratske promjene koje su se dešavale poslednjih par godina, treba staviti fokus na pomirenu Crnu Goru”, kazao je Milatović.

On je rekao da će prvo posjetiti Brisel i poslati simboličnu poruku da je evropski put Crne Gore prioritet za vrijeme njegovog mandata.

“Razgovaraću 30. maja sa Boreljom i Varheljijem, nakon čega idem u Moldaviju na Samit evropske političke zajednice gdje ću razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom For den Lajen, ali održaću sastanke i sa evropskim liderima uključujući i francuskog predsjednika Emanuela Makrona”, saopštio je Milatović.

On je kazao će ovim činom poslati snažnu poruku da Crna Gora ima političku volju da postane dio Evropske unije, prenosi Portal RTCG.

Milatović je rekao da je dobio brojne pozive lidera zemalja, te da će veoma brzo posjetiti i Beograd.

“Mislim da je važno i demokratski smisleno posjetiti Beograd vrlo brzo, nakon Brisela. Srbija je naš najveći ekonomski partner, i dobio sam usmeni poziv kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio na inauguraciji”, istakao je Milatović.

On je rekao da će veoma brzo posjetiti i Vašington, te da se kroz čestitku američkog predsjedika Džozefa Bajdena može jasno vidjeti posvećenost Sjedinjenih Američkih Država sa eformama u Crnoj Gori.

“Stigla je poruka i od predsjendika Kine, i ostalih zvaničnika, što je veoma dobra poruka. Nadam se da ću kao predsjednik Crne Gore dodatno razviti partnerstva, i sa zemljama regiona, i sa ostalim zemljama”, kazao je Milatović.

Komentarišući sastanak na koji je pozvao nosioce izbornih lista na predstojećim patrlamentarnim izborima, Milatović kazao je da time šalje poruku demokratske zrelosti, te da je predsjenik svih građana.

On je naglasio da je kohabitacija prirodna stvar, nevezano da li predsjednik i premijer dolaze iz iste partije.

“Važno je da svako iz svog ugla zastupa i promoviše legitimne političke stavove. Kohabitacija je jedan vid checks and balances sistema, i različitost mmišljenja je jedini način za demokratski napredak. Jednoumlje nikome ništa neće dobro donijeti”, naveo je Milatović.

On tvrdi da su određena neslaganja sa liderom Pokreta Evropa sad, Milojkom Spajićem dodatno izdramatizovali mediji.

“Imam određena svoja zapažanja o nekim procesima, Spajić svoja. Zajedno smo uradili mnogo dobrih stvari za Crnu Goru i vjerujem da ćemo u narednom periodu nastaviti da zajednički radimo za dobro Crne Gore”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS