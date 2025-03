Milanović: Lora bila neka vrsta logora

Podgorica, (MINA) – Vojno-istražni centar Lora, u kojem su bili mučeni i stradali vojni rezervisti iz Crne Gore, bio je neka vrsta logora, kazao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dodao da će se, što vrijeme više prolazi, teže utvrditi istina u tom slučaju.

Milanović je to kazao na konferenciji za novinare nakon sastanka sa crnogorskim kolegom Jakovom Milatovićem, a tokom zvanične posjete Crnoj Gori.

Milanović je, odgovarajući na pitanje novinara da li su razgovarali o izjavi hrvatskog ministra Gordana Grlića Radmana da Lora nije bio logor, kazao da Grlić Radman stoji iza te izjave.

On je rekao da je sa Milatovićem razgovorao o tome pogotovo iz perspektive Crne Gore, jer u Hrvatskoj to nije bilo toliko primijećeno.

“Neka vrsta logora je bila, neki ljudi su ubijani”, kazao je Milanović.

On je rekao da je na pravosuđu da to riješi.

“Nikad nijesam ćutao, uvijek sam upirao prstom u one za koje postoji osnov sumnje”, rekao je Milanović.

Kako je dodao, što vrijeme više prolazi teže će se utvrditi istina u slučaju Lore.

On je kazao da je interes Hrvatske da Crna Gora bude u Evropskoj uniji (EU).

“Vi ste, kao i mi, članica NATO, jednog saveza koji prolazi previranje. Kada sam prvi put izabran za predsjednika, nakon Slovenije, jedna od prvih država koje sam posjetio bila je Crna Gora. Za razliku od nekih bivših kolonijalnih sila, mi dosežemo dokle možemo”, naveo je Milanović.

On je, komentarišući to što je EU glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore, rekao “vi kažete da vam je EU imperativ. Nemojte se podavati imperativima previše, da vas ne pogaze”.

On je, odgovarajući na pitanje novinara zašto se Hrvatska neće pridružiti Koaliciji voljnih, kazao da im Rusija “nije prijateljska zemlja, ali da ne predstavlja toliku opasnost za Evropu”.

“Što se mene tiče, hrvatski vojnici neće učestvovati u toj travestiji”, poručio je Milanović.

On je kazao da je izbore dobio na obećanju da hrvatski vojnici neće ići u rat u Ukrajini.

Na pitanje novinara da li Hrvatska treba da odblokira poglavlje 31 na putu pristupanja Crne Gore EU, Milanović je kazao da on to ne odlučuje, ali da bi se o tome moglo početi ozbiljnije razgovarati.

“Za tango je potrebno dvoje, a za kolo mnogo više. O tome bi trebalo početi razgovore nakon lokalnih izbora u Hrvatskoj za dva mjeseca”, kazao je Milanović.

Milatović je rekao da Crnu Goru sa Hrvatskom vezuje više od susjedstva.

“Drago mi je što je Crna Gora prva država koju je Milanović posjetio nakon reizbora. Hrvatska i Crna Gora dijele istoriju i vrijednosti – zalažu se za mir, stabilnost i evropsku saradnju”, rekao je Milatović.

On je poručio da Crna Gora nastavlja sa svojim vanjsko političkim ciljevima.

“Brisel i Berlin jesu bitni partneri, ali su susjedi svakodnevica koja se ogleda u porodičnim relacijama i trgovinskoj razmjeni”, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je u potpunosti spremna da sva otvorena pitanja sa susjedima rješava bilateralno u otvorenom dijalogu, sa dobrom vjerom.

“Možemo da priznamo naše greške, ali želimo da ukažemo i na one sa druge strane. Ovdje nema bezgrešnih. Kao što rezolucija o Jasenovcu nije doprinijela poboljšanju odnosa, tako ni određeni stavovi iz Hrvatske, posebno u kontekstu Lore ne doprinose odnosima”, naveo je Milatović.

On je podsjetio da je kritikovao i donošenje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu i izjavu Grlića Radmana.

Milatović je kazao da smatra da su on i Milanović dobar primjer kako odnosi dvije države treba da se razvijaju.

“Jedina ispravna politika oko koje se ne može pogriješiti su dobrosudsjedski odnosi”, naveo je Milatović.

On je rekao da pozdravlja komunikaciju između vlada Crne Gore i Hrvatske.

