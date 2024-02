Mijajloviću i ekipi pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Biznismenu Aleksandru Mijajloviću i još deset osoba koje Specijalno državno tužilaštvo tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo krijumčarenje duvanskih proizvoda, određen je pritvor do 30 dana, saopštio je Pobjedi advokat osumnjičenih Zoran Piperović.

Oni su danas saslušani pred istražnom sutkinjom Suzanom Mugošom koja je odredila pritvor.

Pod optužbom za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, prethodnih dana uhapšeni su osim Mijajlovića, policajci Milenko Mića Rabrenović, Radoje Rabrenović, Dragan Backović i Mirko Mijušković, zatim Dejan Jokić, Golub Vojinović, Milan Vukadinović, Zoran Žuti Đukanović, Milan Rogač i Mileta Simanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS