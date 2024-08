MERS: Nećemo tolerisati ugrožavanje bezbjednosti radnika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera osudilo je verbalni napad na nadzornike Službe zaštite Nacionalnog parka Prokletije, koji se dogodio dok su kontrolisali teren u mjestu Bor Koljenovića.

Iz MERS-a su kazali da takvi incidenti predstavljaju direktan udar na bezbjednost zaposlenih i ometaju napore da se očuva i zaštite prirodna bogatstva Crne Gore.

„Upoznati smo s tim da je ovaj slučaj prijavljen nadležnim organima i vjerujemo da će policija brzo reagovati, kako bi počinioci bili identifikovani i adekvatno procesuirani”, navodi se u saopštenju MERS-a.

Iz tog Vladinog resora su poručili da neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja ili ugrožavanja bezbjednosti radnika.

„U saradnji s nadležnim organima preduzećemo sve potrebne korake kako bismo osigurali da počinioci ovog incidenta budu identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom”, kazali su iz MERS-a.

Iz tog Vladinog resora su kazali da nadzornici posvećeno rade na očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa Crne Gore, često u teškim uslovima i suočeni s brojnim izazovima.

“Njihov posao nije samo zakonska obaveza, već i moralna dužnost prema budućim generacijama”, kaže se u saopštenju.

Iz MERS su istakli da je očuvanje prirode zajednička odgovornost svih, a poštovanje onih koji rade na njenoj zaštiti je od suštinskog značaja za ostvarenje tog cilja.

