Medoks: Vlada da poštuje međunarodne obaveze u vezi oduzetih cigareta

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore trebalo da se oslobodi nezakonite robe u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom, rekla je britanska ambasadorka Karen Medeks.

Ona je kazala da je u razgovoru sa premijerom podijelila stav Vlade Ujedinjenog Kraljevstva da Crna Gora, nakon impresivne i nezapamćene zapljene cigareta, ima dragocjenu priliku da postigne značajno povećanje reputacije kao ozbiljan i kredibilan međunarodni partner u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i korupcije.

Kako je ocijenila, možda nikada više neće biti ovakve prilike da se uspostavi primjer za usvajanjem najviših standarda za tretiranje problema nezakonite trgovine duvanom.

“To zahtijeva da se Vlada oslobodi nezakonite robe u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom”, kazala je Medeks u intervjuu za Portal RTCG.

Kako je navela, “ovaj stav dijele naši međunarodni partneri u Delegaciji Evropske unije i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji”.

“Crna Gora je potpisnica Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima i određena je da bude regionalni koordinator za evropski region na predstojećem Sastanku potpisnica Protokola 2023. godine”, rekla je Medeks.

Ona je kazala da se u Protokolu navodi da će „cjelokupan zaplijenjeni duvan, duvanski proizvodi i oprema za proizvodnju biti uništeni upotrebom metoda kojima se čuva životna sredina u najvećoj mogućoj mjeri, ili odloženi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom”.

Prema njenim riječima, bilo kakva prodaja ove robe znači direktno kršenje Protokola.

“Ukoliko se Crna Gora bude odlučila na ovakav čin to bi oslabilo cijelu zajednicu potpisnica i cjelokupan integritet Protokola, izlažući sve nas nezakonitoj prodaji cigareta na našim tržištima, što bi imalo finansijski uticaj na naše ekonomije i izazvalo štetu po zdravlje naših zajednica”, rekla je Medeks.

Ona je pohvalila napore uprava prihoda i carina, policije i Specijalnog državnog tužilaštva u njihovoj posvećenosti za hvatanje u koštac sa krijumčarenjem cigareta.

