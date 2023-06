Medoks: Nastavljen uspon odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao i mnoge druge države, stajala uz Ujedinjeno Kraljevstvo u podršci Ukrajini, rekla je britanska ambasadorka Karen Medoks dodajući da je tokom prošle godine nastavljen uspon odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore.

Iz Britanske ambasade su rekli da su, proslavom povodom zvaničnog rođendana kralja Čarlsa III, obilježili svoj praznik.

“Taj svečani događaj je prilika da se obilježi poseban dan Njegovog Veličanstva sa osvrtom na značajan doprinos kralja Čarlsa III Ujedinjenom Kraljevstvu i njegovoj posvećenosti jačanju međunarodnih odnosa”, rekli su iz Britanske ambasade.

Oni su naveli da se tim događajem ističu trajno prijateljstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore, kao i zajedničke vrijednosti i druge veze dvije države.

Medoks je rekla da je krunisanje kralja Čarlsa III prije svega bila proslava stare tradicije u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je istovremeno označilo početak nove ere za tu monarhiju.

“Što je još važnije, to je bio događaj koji je okupio lidere nacija iz cijelog svijeta. Ta gradnja mostova između zajednica, bilo na lokalnom ili na globalnom nivou, zaista i jeste ono kako kralj Čarls III vidi svoju ulogu”, navela je Medoks.

Ona je kazala da se tokom prošle godine, i političkih promjena u obje zemlje, nastavio uspon odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore.

“Crna Gora je stala uz nas, kao i mnoge druge zemlje širom svijeta, u podršci Ukrajini”, dodala je Medoks.

Ona je rekla da imaju blisko partnerstvo sa vladom, kao i sa civilnim društvom i drugima, povodom niza pitanja, koja uključuju odbranu i sajber bezbjednost, policijsku saradnju i kontrolu granica, obuku u pravosuđu, rodnu ravnopravnost i LGBT prava, obrazovanje, kreativne industrije, i poboljšanje poslovnog okruženja.

“Ovo će mi biti posljednji put da se pojavim na sceni na ovom događaju – nakon tri godine bogate događajima u Podgorici”, rekla je Medoks, koja prelazi na drugu diplomatsku funkciju.

Kako se navodi u saopštenju, ona je kazala da joj je bila velika privilegija da služi kao britanska ambasadorka u Crnoj Gori, pomažući da se usmjeri naš odnos kroz vrijeme izazova i promjena u njenoj zemlji, kao i u Crnoj Gori.

“Ovo je zemlja u kojoj ljudi strastveno žele da se njihov glas čuje. Imate dinamiku, hrabrost, otpornost, humor, toplinu i, iznad svega, sposobnost da nas sve iznenadite. Od vas sam naučila mnogo toga što ću ponijeti sa sobom”, dodala je Medoks.

