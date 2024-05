Medojević: Vanredni izbori rješenje za duboku krizu

Podgorica, (MINA) – Eksperimenti sa kreiranjem raznih instant vještačkih vlada doveli su Crnu Goru u duboku političku i institucionalnu krizu, ocijenio je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, navodeći da su vanredni izbori rješenje za izlazak iz te krize.

On je kazao da je nered na političkoj sceni nastao kada je u decembru 2020. godine formirana Vlada od ljudi koji, kako je rekao, nijesu imali izborni legitimitet, i tako prekinuta sistemska i prirodna veza između izbora, izborne volje građana i izvršne vlasti.

“Poslate su veoma opasne poruke – da su političke partije kao suštinski element političkog sistema suvišne i da se vlade mogu formirati po redakcijama medija, manastirima i kompanijma duvanskih i narko tajkuna, bez obzira na volju građana”, naveo je Medojević u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

Kako je rekao, tako grubim atatkom na politički sistem ukinut je i princip odgovornosti.

“Dobili smo vlade koje nijesu odgovarale biračima i koje nijesu ni smatrale da je važno voditi računa o ideologiji, partijskim programima, principima, vrijednostima za koje se zalažete, i na osnovu čega vas ljudi glasaju, očekujući da ćete vodti takvu politiku koju ste obećali”, dodao je Medojević.

On je kazao da su dobijene i vještačke, hibridne vlade koje su suštinski odgovarale vaninstitucionalnim centrima moći iz sjenke, koji su kreirali vladine politike u skladu sa svojim ličnim i poslovnim interesima.

Prema riječima Medojevića, u cilju ispunjavanja naloga stvarnih vlasnika tih vlada, iz sistema su uklonjeni kreirani neki minimalni mehanizmi i instrumenti koji su obezbjeđivali neku transparentnost, javnost i odgovornost vlade.

“A vlade su počele da krupne ugovore o distribuciji nacionalnih resursa dogovaraju tajno, ali organizovano sa već unaprijed odabranim privatnim partnerima od kojih su, sasvim opravdano sumnjam, dobijali korupcionaške nadoknade u milionima EUR”, dodao je Medojević.

On je kazao da je nakon četiri godine od “promjena” sasvim jasno da se promjene nijesu desile.

“Nije urađeno ništa da se demontira bolesni mafijaški korumpirani sistem koji je DPS izgradio za 33 godine vladavine. Dobili smo Vladu čiji premijer i ministar pravde, otvoreno opstruiraju borbu protiv mafije i visoke korupcije, što su uočili i naši euroatlatski partneri”, rekao je Medojević.

On je rekao da su nedostatak političke volje za demontažu DPS sistema i za stvaranje zakonskih, institucionalnih, kadrovskih, materijalnih, tehnoloških, finanijskih uslova za borbu protiv mafije “postali opasan tromb u našem političkom i društvenom organizmu”.

Medojević je kao razloge za otkazivanje podrške aktuelnoj Vladi i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora naveo nedostatak političke volje za suštinske političke reforme i demontažu sistema DPS-a i za borbu protiv mafije i visoke korupcije, kao i nepostojanje Programa Everopa sad 2, na osnovu čega je Pokret Evropa sad dobio podršku birača.

“Ako tome dodamo i konfuzne situacija u mnogim opštinama, bilo bi cjelishodno i racionalno u isti dan organizovati i vanredne izbore u svim opštinama, kako bi se resetovao čitav politički sistem i oporavio ugroženi legitimitet”.

On je rekao da je “veliki reset” neophodan jer država ide u pogrešnom pravcu, klizi ka haosu, neredu, destabilizaciji, dužničkoj krizi i bankrotu.

“Opasni i neprovjereni eksperimenti sa važnim pitanjima kakvo su država i demokratija, koji su kroz improvizacije i populizam doveli Crnu Goru u živo blato i krupne probleme, moraju se zamjeniti jedinim mogućim održivim pristupom za našu državu – opšti društveni nacionalnio konzenzus o najvažnijim državnim pitanjima i radikalne refrome”, naveo je Medojević.

