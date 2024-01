Media centar: Savjet i menadžment RTCG-a ne poštuju sopstvene planove

Podgorica, (MINA) – Radio Televizija Crne Gore (RTCG) je privatizovana i već odavno ne ostvaruje zakonom utvrđene ciljeve, ocijenili su iz nevladine organizacije (NVO) Media centar, dodajući da Savjet i menadžment te medijske kuće ne poštuju sopstvene planove i odluke.

Iz Media centra su kazali da je emitovanje na Parlamentarnom kanalu RTCG-a snimka Svetosavske akademije, održane u Bijelom Polju, suprotno programsko-produkcionom planu RTCG za ovu godinu.

Tim planom, kako su rekli, nije predviđeno prenošenje/emitovanje priloga sa vjerskih proslava i događaja.

„Nije, takođe, u skladu sa svrhom zbog koje je Agencija za elektronske medije svojevremeno izdala odobrenje za emitovanje parlamentarnog programa“, kaže se u saopštenju koje potpisuje direktor Media centra Goran Đurović.

Navodi se da je programsko-produkcioni plan ključni programski dokument kojeg, na predlog generalnog direktora, usvaja Savjet RTCG.

Iz Media centra su kazali da su njime određeni svi programski sadržaji koji se tokom kalendarske godine mogu emitovati na nekom od kanala RTCG.

„Ukoliko menadžment RTCG-a odluči da unese neke nove sadržaje, ili izbaci one koje smatra nepotrebnim, mora prethodno predložiti izmjene programsko-produkcionog plana, koje treba da usvoji Savjet RTCG-a“, dodali su iz te NVO,

Oni su rekli da je poštovanje realizacije programsko-produkcionog plana obaveza utvrđena Statutom RTCG-a, kao najvišim opštim aktom.

„Svako njegovo kršenje predstavlja i kršenje Statuta RTCG-a, što je jedan od osnova za razrješenje generalnog direktora RTCG-a“, kaže se u saopštenju.

Iz Media centra su naveli da je, zbog kršenja programsko-produkcionog plana i Statuta RTCG-a, u novembra 2016. godine razriješen dužnosti generalni direktor RTCG-a Rade Vojvodić.

„Tada su predstavnici političkih partija iz tadašnje opozicije – Andrija Mandić, Milan Knežević, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, veoma entuzijastično pozdravili odluke tadašnjeg Savjeta RTCG-a i principijelnost u odbrani opštih akata RTCG-a i primjeni propisa“, rekli su iz Media centra.

Danas, kako su kazali, većina od njih je vlast i misle da sve što se dešava u RTCG-u ne zaslužuje njihovo javno oglašavanje.

Iz Media centra su naveli da reaguju u svim slučajevima kršenja zakona i opštih akata u RTCG-u.

To su, kako su rekli, učinili i kada je generalni direktor RTCG-a organizovao iftar povodom Ramazana, „u namjeri da se parama RTCG-a trguje i osigura podrška jedne vjerske zajednice“.

„Trgovina se nastavlja i sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), kao i sa svim političkim partijama koje zavise od podrške SPC, a sve u cilju da se osigura neprimjenjivanje pravosnažne sudske presude i omogući da nezakonito imenovani generalni direktor završi mandat“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju Media centra navodi se da je RTCG, uz podršku političkih partija, privatizovana i da već odavno ne ostvaruje zakonom utvrđene ciljeve.

„Zarad zadovoljenja privatnog interesa generalnog direktora, taj javni servis ne smije da kritikuje rad državnih organa, ministarstava, političkih partija“, ocijenili su iz Media centra.

Kako su rekli, period urušavanja nacionalnog javnog servisa, kojeg je započela Demokratska partija socijalista, uspješno su, nažalost, nastavile partije koje čine novu većinu.

„Situacija sa RTCG-om ukazuje na suštinske probleme u funkcionisanju političkih partija, kojima, očigledno, nije do principa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je njihovo ponašanje, nakon dolaska na vlast, potpuno suprotno onom dok su bile u opoziciji.

„RTCG, kao i druge javne institucije, mora da poštuje zakone i sopstvena opšta akta, a partije i institucije treba da pokažu principijelnost javnim kritikovanjem zloupotreba u RTCG“, kaže se u saopštenju.

Političke i vjerske preferencije, kako su rekli iz Media centra, ne smiju biti opravdanje za nepoštovanje propisa u RTCG-u.

Oni su kazali da je iskustvo, valjda, pokazalo da se sve neprincipijelne odluke i ponašanja, prije ili kasnije, vrate svima kao bumerang.

„Nekad su zbog zloupotreba i privatizacije trpjele današnje partije na vlasti, a sada trpe oni drugi. U krajnjem, zbog pogubnog djelovanja političkih partija u odnosu na RTCG, gube svi građani kojima RTCG jedino pripada“, kaže se u saopštenju.

Iz Media centra rekli su da ne očekuju reakciju Savjeta RTCG-a, kao ni politčkih partija koje, kako su naveli, hrabro ćute o svemu što se dešava u RTCG-u.

„Očekujemo od javnosti da razumije da nema slobodnih i profesionalnih institucija, ukoliko su one pod neprimjerenim uticajem političkih partija, ali i vjerskih organizacija“, navodi se u saopštenju.

