Mašković: Prioritet imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Imenovanja u ključnim pravosudnim institucijama, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i unapređenje medijskih sloboda, ključni su prioriteti Crne Gore, kazao je državni sekretar Ministarstva evropskih poslova Aleksandar Mašković.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Mašković je danas razgovarao sa ambasadorom Irske Ronanom Garganom.

Mašković je upoznao Gargana sa sprovođenjem obaveza iz Akcionog plana za adresiranje ključnih prioriteta iz oblasti vladavine prava uz očekivanje da će Crna Gora do kraja godine ispuniti uslove za dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24.

On je, kako se dodaje, zahvalio na podršci koju Irska u kontinuitetu pruža Crnoj Gori u oblasti evropske integracije i dostizanja standarda Evropske unije (EU).

Gargan je rekao da Irska podržava napore Crne Gore da postane punopravna članica EU.

Prema riječima Gargana, članstvo u Uniji je značajno za ukupni napredak države.

“U tom kontekstu, ukazao je na važnost postizanja očekivanih rezultata u poglavljima 23 i 24 čime će biti ispunjena privremena i dobijena završna mjerila u tim oblastima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u duhu nastavka dobre saradnje dvije države, Gargan ponudio pomoć Irske u jačanju kapaciteta za sprovođenje obaveza sa EU agende.

