Marović: Očekuje se nešto negativniji ton u izvještaju EU

Podgorica, (MINA) – Politički kriterijumi i poglavlje 23 biće najproblematičniji dio u izvještaju Evropske komisije (EK), čija se objava očekuje naredne sedmice, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je na sjednici Vlade, tokom predstavljanja informacije o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), rekla da je u Briselu imala prilike da vidi preliminarne, prve rezultate izvještaja.

“Najproblematičniji dio se odnosi na političke kriterijume i poglavlje 23. To je dio o kojem smo često pričali, a odnosi se na imenovanja u pravosuđu, koja nijesmo postigli. Mislim da je zbog toga ukupan ton izvještaja nešto negativniji“, navela je Marović.

Ona je kazala da je veći broj poglavlja u kojima je zabilježen napredak u odnosu na broj onih gdje je zabilježena stagnacija.

Marović je, govoreći o narednom izvještaju EK, dodala da se ni u poglavlju 23 ne očekuje nazadovanje, već je to, kako je navela, isto stanje koje postoji od početka pregovara.

“Nikad srednja ocjena izvještaja nije bila preko trojke, i ta srednja ocjena se očekuje i sad”, kazala je Marović.

Ona smatra da šansa u pogledu EU integracije Crne Gore nije izgubljena.

“Neće EU tek tako okrenuti leđa Zapadnom Balkanu, zbog toga je moja intervencija danas bila takva da ministarstva i svi mi zajedno preuzmemo odgovornost i sve ovo ubrzamo”, istakla je Marović.

Marović je rekla da ne pamti ovako nizak stepen realizacije obaveza u procesu pristupanja.

Ona je precizirala da je stepen realizacije 28 odsto.

„Imamo 157 nerealizovanih obaveza, od ukupno 219“, navela je Marović.

Kako je kazala, proces pregovora podrazumijeva prvo ispunjavanje određenih mjerila, zatim političku volju, i treći dio je lobiranje koje podrazumijeva rad prema institucijama EU i državama članicama Unije.

„Pozdravila bih naše poslanice i poslanike i napomenula da oni nijesu odradili svoj dio posla, tako da je Ministarstvo evropskih poslova (MEP) ostalo da lobira i popravlja situaciju na terenu“, rekla je Marović.

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je stigao izvještaj eksperata EK o zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“Dobili smo pozitivne signale, odnosno komentare”, rekao je Kovač, navodeći da će zakon veoma brzo biti na Vladi.

On je naveo da se nada da će taj pravni akt u novembru biti u Skupštini.

“Imamo jako lošu komunikaciju sa MEP-om. Ministarka Marović bi trebalo da lobira da određena mišljenja dobijamo što prije iz Brisela”, kazao je Kovač.

On je rekao da je Krivični zakonik poslat EK.

“Zakon o sudskom savjetu je poslat Venecijanskoj komisiji, ili će biti poslat u ovih dan ili dva. Za zakon o krivičnom postupku slijedi samo tehnička faza konačnog utvrđivanja predloga nacrta”, dodao je Kovač.

On je poručio da je ponosan na ono što je urađeno u proteklom periodu u Ministarstvu pravde.

“Za veoma kratak rok od pet mjeseci utvrdili smo, ili smo u fazi završnog utvrđivanja sistemskih i ključnih zakonskih rješenja koja su bitna za funkcionisanje pravde u Crnoj Gori”, kazao je Kovač.

Marović se saglasila da se mišljenja EK jako dugo čekaju.

“Uvažavam kritiku na račun MEP-a, ali zamislite da lobiramo za sve zakone, strateška dokumenta, za sve što su naše obaveze, koliko bi to zaposlenih zahtijevalo”, navela je Marović.

Ona je apelovala da ubrzaju sa ispunjavanjem obaveza i pokušaju da posljednji kvartal iskoriste da zaokruže proces.

Premijer Dritan Abazović kazao je da je Vlada stupila na dužnost 28. aprila.

Prema njegovim riječima, zakon o porijeklu imovine nije usvojen zato što šest mjeseci nije bilo odgovora iz EU.

Abazović je rekao da je proces dvosmjeran, ali da ne umanjuje odgovornost Vlade.

„Kada je riječ o izvještaju, djelovi su već poznati. Najveća zamjerka je što nijesmo deblokirali institucije, za šta treba politička volja. Sve ovo drugo je mnogo lakše završiti“, naveo je Abazović.

On je apelovao na poslanike crnogorskog parlamenta da izaberu članove Sudskog savjeta, sudije Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu.

„S obzirom na to da su izbori na pragu i da će biti izbornog procesa i u narednim mjesecima, moj apel je da od onih 19 kandidata, koji su se prijavili za sudije Ustavnog suda, izabreemo četiri“, naveo je Abazović.

On je apelovao na sve ministre da podzakonske akte, za koje nije potrebna Skupština, upodobe u skladu sa onim što su zahtjevi EU.

Zakon o porijeklu imovine je, kako je istakao Abazović, izuzetno potreban.

“Jer ako postoje bivši službenici policije koji imaju million EUR da založe za slobodu svog sina, a imali su platu 800 EUR, zakon o porijeklu imovine treba da funkcioniše”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, za veću produktivnost, mora se pronaći veća politička stabilnost.

“Oni koji izazivaju političku nestabilnost, nose veću odgovornost”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, bez obzira na to kakav bude izvještaj EK, neke stvari ne mogu da se minimiziraju.

“Još nijesu prošle dvije godine od promjene vlasti, a urađene su tektonske stvari”, ocijenio je Abazović.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kazao je da podržava Marović, navodeći da nije ogledalo krivo ako je slika takva kakva jeste.

U izvještaju EK su, kako je rekao, najgore političke ocjene.

“Zašto nazadujemo? Piše u prethodnim ocjenama EU. Razbijen je naš pregovarački sistem. Rastjerani su ljudi, nacionalni i politički progon”, naveo je Krivokapić.

Marović je odgovorila da su se trudili da pregovaračka struktura bude u potpunosti zadržana, i da nije bilo riječi ni o političkom, ni o vjerskom, ni o nacionalnom opredjeljenju.

“Ona je prosto zadržana onakva kakva je bila da bi se institucionalna memorija sačuvala”, dodala je Marović.

Abazović je odgovorio Krivokapiću da su te teze opasne i da niko nije imao namjeru da mijenja pregovoračku strukturu.

Krivokapić je kazao da je Abazović Vladi “nametnuo ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao istorijsku temu na koju je upozorila EU i doveo do rušenja Vlade”.

“Potpisali ste ugovor u prisustvu 30 sveštenika i četiri predstavnika iz Vlade, nije bio nijedan Crnogorac”, rekao je Krivokapić.

Abazović je poručio Krivokapiću da “ne može sjednicu Vlade da pretvara u nacionalistički skup.

On je rekao da su evropske integracije zaustavili oni koji su srušili Vladu, i da potpisivanje Temeljnog ugovora nije izazvalo apsolutno ništa.

“Mi smo imali algoritam, po njemu je trebalo da izaberemo članove Sudskog savjeta, sudije Ustavnog suda, VDT-a. To nijesu ljudi željeli da urade. Zašto? Vi dajte taj odgovor”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ljudi neće vjerovati u priče “velika Srbija i imperijalna Rusija”.

“Ne žive ljudi više u devedesetim. Da idete da se priča kako je SPC eksponent nekog ekstremizma – nemojte ljudi. Svuda ima nekih neodgovornih pojedinaca, ali ne bacajte sjenku na sve ljude koji su podržavaoci jedne vjerske organizacije”, kazao je Abazović.

Ministar odbrane Raško Konjević kazao je da je Crna Gora bila upozorena da u fokusu treba da bude EU integracija.

Ukazano je, kako je dodao, i na to šta će se desiti ako se politički, dobronamjerni savjet ne uvaži.

“Rezultat je negativan izvještaj”, rekao je Konjević.

On je podsjetio da je 43. Vlada formirana kako bi ubrzala evropski put Crne Gore.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da je nevjerovatno da se sjednice koriste da se pokuša sve što nije urađeno za deset godina imputirati Vladi koja je tu četiri mjeseca.

Vlada, kako je rekao, u punom kapacitetu nije fukncionisala ni pet dana.

“Jer su opstrukcije od vas koji kritikujete krenule poslije pet dana. Osim onoga što imputirate u procesu EU integracija, jednako tako ovoj vlasti pokušavate imputirati kriminalne aktivnosti”, naveo je Adžić.

Konjević je odgovorio “da ne imputira on nikakvu kriminalnu aktivnost, nego specijalni tužilac”.

“Tako što Uprava policije nije bila dio aktivnosti koje su trenutno aktuelne”, kazao je Konjević.

Adžić je odgovorio da je u aktivnosti učestvovala Uprava policije, upravo onaj dio koji je formiran paralelno sa formiranjem ove Vlade.

“Čiji je sastav u potpunosti izmijenjen, čijeg ste šefa onemogućili da duži vremenski period dobije pristup tajnim podacima. Upravo ti djelovi policije su sproveli sve aktivnosti kojima se ova vlada može pohvaliti iz prethodnog perioda”, naveo je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS