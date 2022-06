Marović: Izuzetno sam ponosna na reakciju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Uvođenje sankcija Rusiji u potpunosti je u skladu sa principima međunarodnog prava, Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), kao i moralnim i ljudskim principima, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je to navela u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Dejana Đurovića zašto se Crna Gora pridružila, sa aspekta međunarodnog prava, „nelegalnim sankcijama Rusiji“.

Marović je rekla da je ponosna što Crna Gora ne ćuti i što se priključila rezoluciji zajedno sa 140 država svijeta, a kojom se poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.

„Dakle, Crna Gora nje ćutala, izuzetno sam ponosna na reakciju Crne Gore u ovoj situaciji“, poručila je Marović.

Prema njenim riječima, argumentacija da je ekonomski interes iznad svih ostalih principa je sporna po više osnova.

Crna Gora, kako je navela, želi da postane članica EU.

„Tamo gdje smo, čini mi se, najbolji jeste Poglavlje 31, koje se odnosi na vanjsku i bezbjednosnu politiku EU“, kazala je Marović.

Ona je podsjetila da se Crna Gora i do sada priključivala sankcijama, mjerama i odlukama koje je EU definisala.

„Uostalom, to nam je i obaveza u skladu sa Poglavljem 31, pregovaračkom pozicijom koju smo predali i prihvatili i procesom pregovora koje vodimo u okviru tog poglavlja“, rekla je Marović.

Ona je ponovila da je Crna Gora u obavezi da se u okviru pristupnih pregovora usklađuje sa vanjskom politikom EU.

Marović je navela da Ustav Crne Gore propisuje da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava iznad domaćeg zakonodavstva.

„Princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta je princip međunarodnog prava koji mi poštujemo i ovdje je nesumnjivo Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu i njen suverenitet i teriitorijalni integritet“, kazala je Marović.

To je, kako je navela, drugi osnov na osnovu kojeg je Crna Gora uvela sankcije Rusiji.

Prema njenim riječima, treći osnov odnosi se na ukupnu moralnu i ljudsku obavezu.

„Mislim da se uvijek ovdje i u ovakvim okolnostima otvara pitanje prijateljskih, tradicionalnih odnosa sa Rusijom. Ne sporim i naravno crnogorski narod je ponosan na veze koje ima sa Rusijom. Ali ovdje pričamo o vezama sa ruskim narodom, ne pričamo o vezama sa nedemokratskim praksama i vlašću“, rekla je Marović.

Ona je podsjetila da je Međunarodni sud pravde u martu donio privremene mjere kojima se osuđuje i naređuje zaustavljenje agresije i ruskih aktivnosti na teritoriji Ukrajine, tako da Rusija trenutno krši i međunarodno pravo.

