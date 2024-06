Marković: Većina i Vlada ponovo urušili ugled Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Usvajanjem Rezolucije o Jasenovcu aktuelna većina i Vlada ponovo su, slijedeći tuđe interese, urušili ugled Crne Gore i ugrozili dobre odnose sa Hrvatskom, ocijenio je predsjednik novoformirane Stranke evropskog progresa (SEP) Duško Marković.

On je na društvenoj mreži X naveo da je svjedočio velikoj podršci Hrvatske evropskoj ambiciji Crne Gore, posebno sarađujući sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.

„SEP će uraditi sve da sa drugim evropskim i građanskim snagama povrati ugled i poziciju Crne Gore, i osnaži dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom“, rekao je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS