Marić: Postoje svi preduslovi da se proglase rezultati podgoričkih izbora

Podgorica, (MINA) – U Podgorici postoje svi preduslovi da se u petak proglase konačni rezultati lokalnih izbora, kazao je generalni sekretar Vlade Boris Marić.

Marić je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da se ti rezultati moraju proglasiti kako bi se zaštitilo osnovno ustavno načelo da suverenitet pripada građanima.

Na pitanje da li može predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević sam da odluči šta je prigovor Marić je kazao da je riječ o posljedici određenog broja pravnih praznina prije svega u Ustavu.

“Rekao bih da zakonodavni dom spava ili se pravi da spava. Tamo imamo neki Odbor koji bi trebalo da garantuje izborne procese mnogo izvjesnijim. Nijesam vidio da je nešto značajnije urađeno”, rekao je Marić, prenosi portal Vijesti.

Marić je ocijenio i da Državna izborna komisija mora omogućiti da se situacija riješi.

“Ona (DIK) ima ingerencije na čitavoj teritoriji Crne Gore i ako ima opstrukcije ovog nivoa na opštinskom nivou po pravu nadzora ona mora da prelomi i donese konačnu odluku i da čitav proces učini izvršnim. To je njena obaveza da bi se zaštitio javni intreres”, kazao je Marić.

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša kazao je da je DIK utvrdio da Izborna komisija Glavnog grada nije postupila u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i utvrdila da se prigovor saglasno Zakonu smatra usvojenim.

On je naveo da je DIK, zbog nesazivanja sjednice, zbog propusta predsjednika Izborne komisije Glavnog grada da se o tome izjasni, donio rješenje kojim je to utvrdila.

“Međutim, DIK nije proglasila konačne rezultate izbora u Podgorici svojim rješenjem, s obzirom na to da je to izričita zakonska nadležnost Izborne komisije Glavnog grada”, rekao je Mugoša.

Upitan može li DIK preuzeti ingerencije Izborne komisije Glavnog grada ako se, kako tvrdi pobjednička koalicija, opstruira proglašenje konačnih rezultata, Mugoša je odgovorio je Zakon o izboru odbornika i poslanika jasan.

“DIK ne može preuzimati ingerencije opštinskih izbornih komisija kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora. Saglasno Zakonu, DIK može preuzeti nadležnosti OIK kada su u pitanju parlamentarni izbori”, kazao je Mugoša.

Nosilac liste „Pokret Evropa sad – Za Podgoricu“ Jakov Milatović kazao da su postupci nosioca liste “Svi za naš grad” Ivana Vukovića, kao Demokratske partije socijalista (DPS) u prethodnih mjesec demantovali da doći do mirne tranzicije vlasti.

“Danas je razriješena klasična opstrukcija gubitničke strane koja nema pravo da zloupotrebljava institucije sistema. Tu prije svega mislim na Vukčevića, koji je i funkcioner DPS-a”, rekao je Milatović.

On je naveo da se proglašenje rezultata dešava u trenutku kada budu objavljeni u Službenom listu.

“U Pokretu Evropa sad smatramo da je današnje rješenje DIK-a napravilo put za proglašenje rezultata. Očekivali smo da će DIK danas utvrditi naš prigovor, što se i desilo”, naveo je Milatović.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Simonida Kordić ocijenila je da DPS “veoma teško odustaje od vlasti i teško je predaje”.

“Ovo što radi Vukčević je prepisivanje modela koji je ustanovio predsjednik DPS-a i države (Milo Đukanović), gdje se određena ovlašćenja jednog organa kidnapuju i stavljaju u džep čovjeka koji se našao na toj poziciji i blokira se čitav proces”, smatra Kordić

Portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević je kazao da ga čude konstatiacije Milatovića da su sve članice koalicije opstruirale proces proglašenja izbora u Podgorici.

“Ne vidim da smo bilo kojim aktom, mi kao Socijaldemokrate opstruirale proces. Što se nas tiče rezultati izbora su nesporni”, rekao je Zirojević.

On je dodao da “ovo nije samo problem u Podgorici”.

“Od ovoga i mi Socijaldemokrate imamo štetu. Ista situacija se dešava u Plavu jer naš nosilac liste i naš predsjednik Opštine ne može da završi posao zbog iste odluke”, naveo je Zirojević.

