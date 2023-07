MANS: Žalosno da Đukanović drži lekcije o odnosu prema civilnom društvu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, za vrijeme režima bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, progonjeni hapšeni, prebijani i zastrašivani novinari i aktivisti civilnog društva, a pod njegovim patronatom vođene su najgnusnije medijske kampanje, kazali su iz Mreže za afirmisanje nevladinog sektora (MANS).

Đukanović je ranije danas ocijenio da aktuelna vlast u Crnoj Gori ne trpi kritičku misao i da poprima oznake diktature, totalitarizma i represije.

“Žalosno je što smo dočekali da tri godine nakon smjene vlasti Đukanović bilo kome drži lekcije o odnosu prema civilnom društvu”, rekli su iz MANS-a.

Iz te nevladine organizacije su na Tviteru /Twitter/ naveli da su za vrijeme režima Đukanovića progonjeni, hapšeni, prebijani i zastrašivani i novinari i aktivisti civilnog društva.

“A najgnusnije medijske kampanje tabloida su vođene pod njegovim patronatom. Ne zaboravljamo kako su Informer, Pink, Pobjeda, Publika satirale kritičare tadašnjeg režima”, kazali su iz MANS-a.

