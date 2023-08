MANS: Lustracija jedini način da se pravosuđe očisti od korumpiranih i nestručnih kadrova

Podgorica, (MINA) – Lustracija je jedini način da se crnogorsko pravosuđe očisti od korumpiranih i nestručnih kadrova, ocijenili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su na Tviteru /Twitter/ naveli da pitanje lustracije u Crnoj Gori nije pokrenuto ni tri godine nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta.

Oni su kazali da veting ili lustracija sudija i tužilaca u Albaniji podrazumijeva provjeru porijekla njihove imovine, veza sa organizovanim kriminalom i profesionalnih kompetencija.

“Onima koji ne ispune kriterijume doživotno je zabranjeno da rade u pravosuđu”, naveli su iz MANS-a.

Kako su dodali, mnoge sudije su same podnijele ostavke samo da ne bi bili predmet tih provjera.

“Zašto to pitanje nije pokrenuto u Crnoj Gori ni tri godine od pada vlasti, zaključite sami”, rekli su iz MANS-a.

Oni su naveli da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio da je albansko iskustvo lustracije u pravosuđu u skladu sa međunarodnim standardima.

