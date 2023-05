MANS: Abazović pokušao da obmane javnost

Podgorica, (MINA) – Državne institucije su u martu i aprilu isplatile 5,6 hiljada EUR po osnovu ugovora o djelu, što je za 1.387 više u odnosu na isti period prošle godine, saopštili su iz MANS-a, navodeći da taj podatak demantuje premijera Dritana Abazovića.

Abazović je, govoreći o podacima MANS-a koji se tiču ugovora o djelu, rekao da su svi ugovori o djelu objavljeni na sajtu i da je, kako su uvećanja lična primanja, logično „da nijesu mogli te ljude da ostave na istom nivou od ranije“.

Iz MANS-a su u reagovanju naveli da podatak o broju pojedinačnih isplata po osnovu ugovora o djelu potvrđuje sumnje da se radi o novom zapošljavanju i demantuje tvrdnje Abazovića da je do skoka u sumi isplata došlo samo zato što su povećani pojedinačni iznosi.

Oni su podsjetili da je analiza potrošnje državnog budžeta u predizbornom periodu pokazala da su državne institucije u martu i aprilu ove godine po osnovu ugovora o djelu isplatile čak 3,2 miliona EUR, što je za preko 60 odsto više nego u istom periodu prošle godine kada nije bilo izbora.

Iz MANS-a su rekli da podaci koje su analizirali pokazuju da je prosječna isplata po ugovoru o djelu u aprilu ove godine iznosila 522 EUR, dok je u istom mjesecu prošle bila 520 EUR.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), nešto drugačija situacija je sa ugovorima koji su zaključeni u martu ove godine i za koje je prosječna isplata iznosila 609 EUR, dok su je ona u martu prošle godine bila 481 EUR.

„Ipak, stvarni razlog povećanja od 60 odsto u ukupnom iznosu isplata u odnosu na prošlu, neizbornu, godinu, pokazuje broj transakcija, odnosno isplata po osnovu ugovora u djelu“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da zvanični podaci pokazuju da su državne institucije u martu ove godine realizovale 2.808 transakcija, što je za čak 853 više nego u martu prošle.

Iz MANS-a su rekli da je slična situacija i sa aprilom, kada je iz državnog trezora realizovano 2.790 transakcija, što je za 534 isplate više nego u aprilu prošle godine.

„U ukupnom iznosu, radi se o 1.387 više isplata po osnovu ugovoru o djelu u odnosu na period mart-april prošle godine kada nijesmo imali izbore“, navodi se u reagovanju.

Iz MANS-a su kazali da ti podaci dodatno zabrinjavanju i potvrđuju sumnje da se radi o nastavku pogubne prakse predizbornog zapošljavanja i zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe.

„Sve što smo do sada prezentovali po pitanju potrošnje državnog budžeta u predizbornom periodu, uključujući posljednje podatke o zapošljavanju, direktna su posljedica nedostatka političke volje, ne samo da se sprovedu ozbiljne izborne reforme, već volje političkih partija da se odreknu mehanizama uticaja na birače“, naveli su iz te NVO.

Iz MANS-a su dodali da se sve analize o potrošnji državnog budžeta koje su do sada prezentovali zasnivaju na zvaničnim podacima Ministarstva finansija, javno objavljenim i dostupnim svima, pa i Abazoviću.

„MANS će i u narednom periodu nastaviti da prati potrošnju državnog budžeta i upoznaje javnost sa sprovedenim analizama i sumnjama na zloupotrebu državnih resursa“, poručili su iz te NVO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS