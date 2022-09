Mandić: Vlada da bude politička, dogovorom do mandatara

Podgorica, (MINA) – Nova vlada trebalo bi da bude potpuno politička, a izbor mandatara biće rezultat razgovora i dogovora, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je za Radio Televiziju Srbije (RTS) rekao da su se sada stvari vratile u prirodni poredak.

Crna Gora, kako je naveo, ima pravo, kao i sve druge evropske države, da sama sebi bira vlast.

„Crna Gora želi da donosi odluke o sebi i ne želimo više niko da nam se miješa u naše unutrašnje poslove“, kazao je Mandić.

Mandić je naveo da očekuje da će nova vlada uskoro biti formirana.

On je kazao da će se DF zalagati da vlada bude potpuno politička.

“Neće biti ekspertska, ova vlada bi trebalo da bude potpuno politička. Mi se zalažemo za to, ali kažem kada sjednemo za sto sa kolegama da razgovaramo, dogovorićemo se o svemu “, rekao je Mandić, prenosi portal RTS-a.

On je naveo da je parlamentarna većina koju su činile partije pobjednice izbora 2020. godine prošla najvažniju dionicu i da su potpisali politički sporazum gdje su se obavezali da će formirati novu vladu.

„U tom političkom sporazumu zapisali smo i jednu veoma važnu stvar – ne želimo da se neko miješa u naše međusobne dogovore, bilo koja adresa sa strane”, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, upravo time što su izbjegli “miješanje raznih nedobronamjernih adresa, koje su i prethodne dvije godine uticale dominantno na izbore vlade u Crnoj Gori”, stvorili dobre pretpostavke da izaberu Vladu koja će biti rezultat njihovog dogovora.

“Svakako ono što je važno – dogovorili smo se da su vrata te vlade otvorena za autentične predstavnike manjinskih naroda u Crnoj Gori, tako da bi podrška toj vladi trebalo da bude značajno veća od broja 41”, dodao je Mandić.

On je kazao da su se dogovorili da izbor nove vlade prati i izbor novog skupštinskog rukovodstva, odnosno da novo skupštinsko rukovodstvo, koje je rezultat rada i dogovora u okviru parlamentarne većine, bude ono tijelo koje će upravljati Skupštinom prilikom izbora nove vlade.

Mandić očekuje da parlamentarna većina od avgusta 2020. godine u narednih 15 dana postigne ključne dogovore oko pitanja predsjednika Skupštine, mandatara, sastava vlade.

“Sve su to stvari oko kojih možemo da se dogovorimo ako budemo imali dobru atmosferu i iskažemo onu želju za dogovorom, koju smo u petak iskazali”, dodao je Mandić.

On je rekao da su usvojili i potpisali princip da se nova vlada bira na osnovu demokratskih standarda koji važe svuda u svijetu, da onima koji imaju najveću snagu i podršku naroda pripadaju ključne funkcije.

„Ali kažem to je sve stvar dogovora. Sješćemo i dogovorićemo se”, poručio je Mandić.

Na pitanje razmatra li se ideja da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ostane na čelu vlade, on je odgovorio da će, kada sjednu za sto, svi predsjednici političkih stranaka izaći sa svojim predlozima.

„Biće to jedna dobra atmosfera u kojoj želimo da postignemo dogovor”, dodao je Mandić.

