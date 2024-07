Mandić u posjeti Maroku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otpočeo je danas zvaničnu posjetu Maroku.

Svečani doček, kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, na aerodromu glavnog grada Rabata, organizovao je predsjednik gornjeg doma marokanskog parlamenta Enam Majara.

“Dva predsjednika su tokom razgovora istakli važnost jačanja odnosa između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Mandić će tokom narednih dana imati niz sastanaka sa visokim marokanskim zvaničnicima.

