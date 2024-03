Mandić: Terorizam prijetnja koja zaslužuje odlučan odgovor cijelog svijeta

Podgorica, (MINA) – Terorizam je moderna opasnost koja već više decenija prijeti čovječanstvu i ta prijetnja zaslužuje odlučan odgovor cijelog svijeta, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uputio izraze saučešća, povodom terorističkog napada koji se dogodio sinoć u Moskvi, predsjedniku ruske Dume Vjačeslavu Volodinu i predsjednici Savjeta Federacije Valentini Matvijenko.

„Povodom svirepog terorističkog napada koji se sinoć desio u Moskvi, želim da vam, u svoje lično i ime Skupštine Crne Gore, uputim izraze najiskrenijeg saučešća“, naveo je Mandić.

Terorizam je, kako je rekao, moderna opasnost koja već više decenija prijeti čovječanstvu i ta prijetnja od cijelog svijeta zaslužuje odlučan odgovor.

„Učestvujemo u žalosti porodica preminulih u ovom zaista teškom trenutku. Neka je pokoj nevinim dušama nastradalih u toj nesreći, a povrijeđenima želim brzo ozdravljenje“, naveo je Mandić.

