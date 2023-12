Mandić: Postignut dogovor koji je vrijedjelo čekati tri godine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je postignut dogovor koji je vrijedjelo čekati tri godine, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je u Dnevniku Televizije Crne Gore kazao da će sjutra u osam sati više od tri hiljade popisivača krenuti u važan posao sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

“Uspjeli smo da postignemo dogovor koji je vrijedjelo čekati i tri godine. Popis je trebalo da se održi prije tri godine a mi danas imamo sve relevantne političke snage koje stoje iza tog procesa”, kazao je Mandić.

On je rekao da su pokazali snagu koja je dragocjena za Crnu Goru.

“Dogovorili smo se u Crnoj Gori, niko sa strane nije arbitrirao niti postavljao uslove, već smo našli snage da prihvatimo ono što je predložila opozicija. Sanjao sam ovakav trenutak dok sam bio opozicija da parlamentarna većina iskaže spremnost da uvaži naše predloge”, naveo je Mandić.

On je istakao da građani ne smiju da dozvole da iko vrši pritisak na njih.

“Neka se svako izjasni slobodno. Ovo je blizak susret države, koju predstavlja preko tri hiljade popisivača, i građana. Oni će saopštili podatke koji će biti tajna za sve, osim za njih”, naveo je Mandić.

Upitan da li je za to da Milorad Marković bude izabran za vrhovnog tužioca, on je odgovorio da treba da vide da li će kandidatkinja Maja Jovanović dobiti potrebnu dvotrećinsku većinu u parlamentu.

“Nakon toga idu intervjui Odbora za politički sistem sa dvoje preostalih kandidata. Izuzetno cijenim dosadašnju karijeru Markovića. On zavređuje da bude osoba o kojoj će parlamentarna većina i opozicija otvoriti dijalog”, naveo je Mandić.

On je kazao da bi volio da novi vrhovni državni tužilac bude izabran jednoglasno u parlamentu.

“Mislim da Marković ima prednost zato što ne dolazi iz tužilačke vlasti. Moja je procjena da on može da bude jedna od ličnosti koja bi mogla da radi u pravcu unapređenja našeg tužilaštva”, dodao je Mandić.

Komentarišići to što je Socijalni savjet predložio starosnu granicu za odlazak u penziju od 65 godina za žene i muškarce, uz 15 godina radnog staža, Mandić je naveo da, nakon što Vlada predloži zakon, parlament će ga po najkraćem postupku staviti na kolegijum.

“Ako Socijalni savjet nešto predlaže a Vlada podržava, ne postoji nikakav problem da parlament ne ispoštuje taj dogovor”, rekao je Mandić.

