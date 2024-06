Mandić obavijestio Varheljija o usvajanju sedam IBAR zakona

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio je da je obavijestio evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija da je parlament jednoglasno usvojio sedam zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je upoznao Varheljija da će parlament sjutra nastaviti sa zakonima koji su preostali na dnevnom redu.

“Te da je ovo veliki korak naprijed za nas u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da očekujemo da će na sjutrašnjoj sjednici COELA Crna Gora dobiti punu podršku zemalja članica”, dodao je Mandić.

