Mandić: Ja sam za razgovor, a ne za upotrebu sile

Podgorica, (MINA) – Opozicija time što blokira usvajanje budžeta nanosi direktnu štetu i svojim biračima, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i dodao da je on za razgovor, a ne za upotrebu sile u parlamentu.

On je, gostujući u emisiji na TV Adria, naglasio da je parlament majka svih drugih vlasti, i dodao da svaki poslanik zaslužuje poštovanje jer su svi različiti i imaju različite predstavnike.

Mandić je naveo da postoji granica kada jedni poslanici mogu blokirati druge, ali da su pravila demokratije takva da odlučuju oni koji imaju većinu.

“Danas sam kolegama prenio poruku da ću da im izreknem mjeru i da će o tome biti obaviješteni pismenim putem. Ne želim da radim kao prethodna vlast koja je hapsila poslanike”, rekao je Mandić.

On je kazao da ne želi da se u parlamentu upotrebljava sila.

„Da želim, bilo je dovoljno da pozovem skupštinsko obezbjeđenje, ali mogu misliti kako bi to uticalo na građane, naročito na one kojima je opozicija predstavnik. Poštujem građane, znate da sam promovisao politiku pomirenja i da se svi znamo u maloj Crnoj Gori”, rekao je Mandić.

On je naglasio je da ne vidi da je pitanje penzionisanja jednog sudije Ustavnog suda razlog koji bi trebalo da izazove ovakvu reakciju.

„Ne vidim razlog da se pravi ovolika povika i to od ljudi koji ne pripadaju partiji kojoj pripada gospođa (Dragana) Đuranovoć koja je iskrena osoba i rekla je da pripada Demokratskoj partiji socijalista. Njih razumijem jer pripada njihovoj stranci”, rekao je Mandić.

On je istakao i da nije moguće da se održe onlajn sjednice parlamenta.

„Narod voli parlament jer postoji i parlamentarna većina i opozicija. Ljudi vole da čuju polemiku. Nijesam pristalica elektronskih sjednica”, rekao je Mandić.

On je ponovio da je za razgovor, a ne za nasilje.

“Kolege iz opozicije upozoravam da nema potrebe za nasiljem. Imate mikrofon, javnu scenu. Imate argumente, vi ih predstavite. Nasilje ne podržavam. Mi smo na evropskom putu, moramo da pošaljemo poruku da možemo da radimo zajedno“, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS