Mandić i Knežević oslobođeni optužbi u slučaju državni udar

Podgorica, (MINA) – Lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i ostali okrivljeni u slučaju državni udar, oslobođeni su optužbi u ponovljenom postupku u podgoričkom Višem sudu.

Oslobađajuću presudu u predmetu pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine izreklo je Vijeće Višeg suda na čijem je čelu sudija Zoran Radović.

Mandiću, Kneževiću i ostalim okrivljenim ponovo je suđeno nakon što je Apelacioni sud ukinuo provestepenu osuđujuću presudu Višeg suda iz 2019. godine.

Novo suđenje u slučaju državni udar počelo je 13. juna prošle godine.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su, osim Mandića i Kneževića, bili obuhvaćeni njihov vozač Mihailo Čađenović, kao i dva ruska i više srpskih državljana.

U optužnici se navodi da su dvojica Rusa organizovali kriminalnu grupu i vrbovali ostale članove radi nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede DF-a i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO-u.

SDT je u novom postupku ostalo pri ranijoj optužnici i tražilo iste kazne kao u prvostepenoj presudi Višeg suda.

