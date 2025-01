Mandić: Crna Gora objedinjena i odlučna da se zlo nikad ne ponovi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je večeras objedinjena i odlučna da nikada više ne dozvoli da se zlo vrati i donese bol i patnju crnogorskim građanima, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić koji je prisustvovao molebanu za stradale građane Cetinja.

On je, u izjavi na mreži X, naveo da je večeras sveštenstvo Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, zajedno sa vjerujućim narodom, „uznijelo molitvu Gospodu za duše nevino stradalih u sinoćnjem masakru na Cetinju“.

„Ujedinjeni smo u sjećanju na naše sugrađane, naše najbliže koji su sinoć tragično izgubili svoje živote”, rekao je Mandić.

On je naveo da je smrt sinoć pohodila Cetinje i da se protiv nje jedino može boriti ljubavlju, vjerom, nadom i mirom u srcu.

“Večeras je cijela Crna Gora kao jedno, objedinjena oko tih vrijednosti i odlučna da nikada više ne dozvoli da se zlo ponovo vrati i donese bol i patnju našim građanima”, istakao je Mandić.

