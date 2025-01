Mandić: Božić treba da podsjeća na važnost zajedništva

Podgorica, (MINA) – Božić treba uvijek da podsjeća na važnost zajedništva i ljubavi prema bližnjima, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitajući Badnji dan i predstojeći Božić.

Mandić je čestitao Božić srpskom patrijarhu Porfiriju, mitropolitima crnogorsko-primorskom Joanikiju, mileševskom Atanasiju, zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju, episkopu budimljansko-nikšićkom Metodiju i svim pravoslavnim vjernicima uz želju da im praznik donese blagoslov i mir.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da Božić ove godine Crna Gora dočekuje uz osjećanje duboke žalosti zbog tragičnog događaja koji je pogodio Cetinje.

Navodi se da je Mandić dodao je da se ovih dana „molimo za duše stradalih, ozdravljenje ranjenih, kao i da njihove porodice u ovom teškom trenutku pronađu mir, nadu i utjehu“.

„Božić treba uvijek da nas podsjeća na važnost zajedništva i ljubavi prema bližnjima proslavljanje rođenja našeg Spasitelja daje nam podsticaj za ujedinjenjem i pomirenjem među ljudima“, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, upravo te vrijednosti, kao i molitva za mir i razum, najpotrebniji su u ovom trenutku.

„Bratska ljubav i zajednički život ključni su u našoj današnjici, jer samo njima možemo prebroditi velika iskušenja koja su se dogodila i izgraditi zajednicu koja će biti otporna na sve izazove koje budućnost sa sobom neminovno nosi. Mir božiji-Hristos se rodi“, naveo je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS