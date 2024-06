Mandić: Bićemo posvećeni reformama i nakon dobijanja IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina će, i nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), biti u potpunosti posvećena reformama, kako Crna Gora ne bi propustila šansu da u kratkom roku postane dio evropske porodice, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je to kazao na sastanku sa delegacijom Grupe prijateljstva Nacionalnog savjeta Austrije sa Crnom Gorom.

On je naglasio da je Skupština uradila veliki posao kada su u pitanju IBAR zakoni, posebno kada se uzme u obzir izuzetno kratak rok koji je imala za njihovo usvajanje.

Mandić je istakao da su ključni principi politike koju predstavlja mir, stabilnost, kao i popravljanje ekonomske situacije.

Kako je naveo, to je direktno vezano za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja, kako je rekao, svakim danom daje sve više rezultata.

“Parlamentarna većina će, i nakon dobijanja IBAR-a, biti u potpunosti posvećena daljim reformama, kako naša zemlja ne bi propustila pruženu šansu da u kratkom roku postane dio evropske porodice”, poručio je Mandić.

Prema njegovim riječima, Evropska unija (EU) bi, pridruživanjem Crne Gore, poslala poruku ostalim kandidatima da proces proširenja nije završena stvar.

Mandić je kazao da je crnogorska Skupština ponosna što, zajedno sa parlamentom Austrije, ima tako važan projekat kao što su Demokratske radionice „Barbara Pramer“ koji najmlađe uče osnovama demokratije i ljudskih prava.

Predsjednik Grupe prijateljstva Nacionalnog savjeta Austrije, Maksimilian Kulner, kazao je da projekat demokratskih radionica „Barbara Pramer“ služi na čast parlamentima dvije države.

On je kazao da je uvjeren da će dva parlamenta nastaviti kvalitetnu saradnju u svim oblastima od obostranog interesa.

Kulner je dodao da je srećan što vidi sve veće angažovanje mladih ljudi u politici, jer je, kako je naveo, to jedini garant izgradnje bolje budućnosti.

