Maloljetnici uhapšeni zbog nanošenja teških tjelesnih povreda

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili su dva sedamnaestogodišnja maloljetnika osumnjičena za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su maloljetnici, nakon kraćeg verbalnog sukoba, fizički napali stranog državljanina, dok su se nalazili na autobuskom stajalištu u Sutomoru.

Kako su naveli, maloljetnici su stranom državljaninu zadali udarce u predjelu glave i tijela i nanijeli mu teške tjelesne povrede, koje su konstatovane u izvještaju ljekara specijaliste.

„Oni su u zakonskom roku privedeni postupajućem tužiocu za maloljetnike na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

