Lideri Zapadnog Balkana sjutra na radnom ručku sa Fon der Lajen

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen organizovaće sjutra radni ručak sa liderima Zapadnog Balkana, na kojem će se razgovarati o reformskim agendama u okviru Plana rasta Evropske unije za region.

Portparolke EK, Ane Pisonero, kazala je da će to biti prilika da se sagledaju odnosi sa zemljama regiona i saradnja u kontekstu Plana rasta za zapadni Balkan.

Pisonero je potvrdila da EK radi na procjeni reformskih agendi koje su sve zemlje, osim Bosne i Hercegovine, blagovremeno predale Komisiji, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Usvajanje reformskih agendi je preduslov za početak isplate finansijske pomoći iz EU.

Nakon što države članice i Komitet pretpristupne pomoći (IPA) daju pozitivno mišljenje, Evropska komisija, prema riječima Pisonero, može preći na proces usvajanja reformskih agendi koje su dostavile države Zapadnog Balkana.

“Prije prvih isplata, EK će takođe zaključiti ugovore o olakšicama i kreditima sa svakim od korisnika. Što se tiče termina prve isplate, očigledno je da bi do toga trebalo da dođe što je prije moguće ali ne možemo biti konkretniji u ovoj fazi”, rekla je Pisonero.

Radnom ručku će prisustvovati premijeri Crne Gore Milojko Spajić, Albanije Edi Rama, Kosova Aljbin Kurti, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

