Prihodi od igara na sreću 18,08 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupni prihodi od nagradnih i igara na sreću u prvih šest mjeseci ove godine dostigli su iznos od 18,08 miliona EUR, što je 24,24 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

“U navedenom periodu zabilježen je rast prihoda od kazinskih igara 31,89 odsto, čiji je iznos 2,23 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave je saopšteno da ukupni prihodi po osnovu priređivanja igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava iznose 7,36 miliona EUR, čime je i u tom segmentu ostvareno povećanje od 39,27 odsto.

“Takođe, bilježi se rast prihoda od priređivanja igara na sreću u automat klubovima od 23,15 odsto, čime je dostignut iznos od 3,54 miliona EUR. Pored toga, ukupni prihodi od kladioničkih igara iznose 4,92 miliona EUR, te je i po tom osnovu ostvareno povećanje od 5,2 odsto”, rekli su iz Uprave.

Taj pozitivan rezultat, kako su ocijenili, potvrđuje kontinuitet rasta i predstavlja direktan efekat sveobuhvatnih mjera usmjerenih na unapređenje nadzora i povećanje transparentnosti kroz primjenu savremenog informacionog sistema.

“Posebno ističemo kvalitetnu saradnju sa Ministarstvom finansija kroz zajednički doprinos ostvarivanju planiranih ciljeva Vlade u oblasti fiskalne stabilnosti i konstantnog povećanja javnih prihoda”, navodi se u saopštenju.

Uprava za igre na sreću će, u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjima, nastaviti da jača mehanizme kontrole i integritet tržišta, kao i da postiče odgovorno priređivanje igara na sreću.

